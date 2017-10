Qnap ha fatto il Nas per i professionisti della creatività

Il meglio dei due mondi: il NAS QNAP TS-453BT3 combina una doppia porta Thunderbolt 3 con supporto per il protocollo SMB alla connettività di rete 10GBASE-T. Il NAS TS-453BT3 è potenziato da un processore Intel Celeron J3455 quad-core da 1,5 GHz (con burst fino a 2,3 GHz) e da 8 GB di RAM DDR3L dual-channel.

A rendere il sistema più potente e veloce è inoltre la scheda QM2 preinstallata, che fornisce sia il caching SSD che la connettività 10GbE (oltre alle due porte Gigabit Ethernet disponibili). Con questa configurazione il NAS raggiunge velocità di lettura fino a 683 MB/s. Il NAS dispone di 4 bay SATA 6 Gbps per SSD e HDD da 2,5” e 3,5”.

Chi può beneficiare al meglio di tanta velocità? QNAP descrive il nuovo NAS come compagno ideale dei Mac dotati di Thunderbolt 3 per attività che richiedono una notevole larghezza di banda.

Quindi l’editing e il file sharing nei settori professionali del video (soprattutto nell’era del 4K), della fotografia, della grafica. Il NAS QNAP TS-453BT3 si propone dunque come soluzione ad alte prestazioni per i professionisti e i gruppi di lavoro nel campo della creatività e della multimedialità. Fornisce anche il playback e la transcodifica in tempo reale dei media 4K e la possibilità di visualizzazione diretta su un display esterno mediante gli output HDMI.

Non solo alte prestazioni: il NAS QNAP offre anche una ricca dotazione di funzionalità. Uno specifico convertitore Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) consente i computer privi di porte Ethernet (come ad esempio i MacBook Pro) di accedere a un network 10GbE tramite la connessione Thunderbolt. Il TS-453BT3 include anche un telecomando che, abbinato alla app QButton, fornisce un comodo accesso alle operazioni più comuni. Inoltre, il che non guasta, anche il design punta alla gradevolezza estetica (per quanto lo possa fare un NAS) e alla semplicità operativa, sia nel set-up e nella manutenzione che nel monitoraggio, grazie alle informazioni fornite nel display OLED presente sul pannello frontale. Pulsanti touch capacitivi consentono di effettuare le operazioni di base. A far funzionare il tutto c’è naturalmente il sistema operativo QTS, con le sue numerose funzionalità e app.