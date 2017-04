Qardio, il sistema che controlla la salute con lo smartphone

Qardio Arm e Qardio Base sono due dispositivi smart che consentono di tenere sotto controllo la propria salute mediante l’ausilio di uno smartphone.

Qardio Arm è un misuratore wireless della pressione arteriosa e del battito cardiaco. Qardio Base è invece una bilancia smart.

Qardio Arm si abbina via Bluetooth all’app disponibile sia per iOS sia per Android. L’app mantiene lo storico delle misurazioni, offre una vista calendario e la geolocalizzazione, così come una funzione promemoria per ricordarci di effettuare le misurazioni. Possiamo inoltre impostare l’app in modo che invii i dati al nostro medico.

La bilancia smart Qardio Base misura peso, grasso corporeo, massa muscolare, massa magra e percentuale di acqua. Permette inoltre di impostare degli obiettivi di forma e anch’essa si sincronizza con una app mobile e consente di condividere i risultati con il medico e con i propri familiari.

Qardio Arm costa 99 euro, Qardio Base costa 129 euro. Fino a domenica 30 aprile 2017 è attiva un’operazione di cashback che offre a tutti i clienti un rimborso spesa fino a 40 euro sull’acquisto dei prodotti.

Informazioni tecniche e sull’iniziativa cashback sono disponibili sul sito del distributore italiano Hinnovation by Nital.