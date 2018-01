A che punto è arrivata la realtà virtuale su Web

L'anno scorso è stato ricco di novità per la realtà virtuale su Web. Uno degli sviluppi più interessanti è arrivato da Amazon, che entrata nella mischia con l'introduzione di Sumerian, uno strumento basato su browser che rende ancora più facile per gli sviluppatori di creare contenuti di realtà virtuale Web.

In estate poi Mozilla ha rilasciato la versione 55 di Firefox per Windows, rendendolo il primo browser desktop a supportare ufficialmente lo standard WebVr. Safari di Apple è, infatti, l'unico membro (a parte Opera) della pattuglia di browser a non supportare ancora WebVr in questa fase.

Ciò significa che, affinché i contenuti di realtà virtuale Web siano reattivi su Safari, gli sviluppatori devono aggiungere manualmente le specifiche polyfill che imitano le informazioni altrimenti fornite dall'Api WebVr, come la distorsione dell'obiettivo basata sullo schermo di un dispositivo e il recupero delle informazioni giroscopiche per il tracciamento di realtà virtuale. Mentre polyfill potrebbe non funzionare ancora per alcuni browser, come Edge per Android, nella maggior parte dei casi dovrebbe offrire un'esperienza positiva.

Anche Safari diventa pronto alla realtà virtuale

Fortunatamente, lo scorso luglio un trio di sviluppatori Apple si è unito al WebVr Community Group, quindi potremmo vedere un Safari "WebVr-ready" alla fine di quest' anno. Infine, il W3C ha ospitato il suo primo workshop sul WebVr Authoring lo scorso mese a Bruxelles. Uno dei risultati chiave è stato di rinominare la futura iterazione di WebVr (WebVr 2.0) alla "WebXr device Api", che amplia il suo ambito di influenza fino a includere ora le implementazioni Mr e Ar. Quindi, anche se per il momento continueremo a chiamarla WebVr, bisogna prepararsi al cambio.

Fra WebVr ready e WebVr first

Nel 2018 saRà quindi sempre più necessario distinguere tra browser WebVr ready e Vr first, perché riflettono due approcci molto diversi al consumo di contenuti, in particolare nella misura in cui i primi utilizzatori di realtà virtuale ne fanno uso.

I browser WebVr-ready sono uno qualsiasi dei principali fornitori di browser impegnati a rispettare le specifiche Api WebVr standard. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Samsung Internet Browser sono inclusi in questa categoria.

In questo caso, si sta navigando sul web 2D come si fa sempre, ma quando si incontrano contenuti WebVr, si sarà in grado di interagire con il contenuto 3D, a volte offrendo quello che noi chiamiamo una magic windows che permette al contenuto di essere sensibile al posizionamento e al movimento del cellulare. Da lì, un pulsante "Enter Vr" vi permette di passare alla modalità Vr e quindi collegare il vostro auricolare per l'immersione completa.

Questi browser hanno il duplice scopo di conciliare la navigazione del passato con quella del futuro. Quando un utente naviga da una pagina 2D a un'esperienza WebVr, si trasforma senza soluzione di continuità grazie alla finestra magica, che può poi trasformarsi in un'immersione completa con un ulteriore click.

Questa è la strategia di miglioramento progressivo al lavoro. D'altra parte, i browser Vr-first come Oculus Browser, che ha anche fatto il suo debutto pubblico lo scorso anno, fanno dell'ambiente Vr il punto di partenza.

È possibile accedervi solo all'interno delle cuffie Vr di un utente e non esistono nella tradizionale "modalità 2D" di navigazione che altrimenti si è abituati a utilizzare. Questi browser trasmettono solo contenuti WebVr all'interno di un ambiente virtuale, che a volte può anche essere personalizzato in base al contenuto. Così, per esempio, quando un utente visualizza un sito web 2D tradizionale, sarà presentato su un piano 2D piatto all'interno dell' ambiente Vr del browser. Se si verifica anche una versione WebVr della pagina 2D, l'utente può saltare nella vista immersiva con un solo clic sul pulsante "Invio Vr". Quindi, i due diversi approcci hanno un grande impatto su come l'utente naviga, consuma e si relaziona con i contenuti 2D e WebVr. Essi, infatti, lo plasmano.

Uno dei vantaggi chiave della realtà virtuale Web è la sua capacità di raggiungere un vasto pubblico attraverso piattaforme web, mobile e Vr. Mentre pensiamo di creare interazioni sociali significative per i nostri utenti in Vr, WebVr ci dà il potenziale per connettere gli utenti in Vr con i loro amici al di fuori di Vr. Vale anche la pena notare il caso di JanusVr, il browser Vr nativo che gira nella propria lingua, Jml. È stato sviluppato pensando al Vr fin dall'inizio per superare i limiti dell'Html, che in origine non era mai stato concepito per la costruzione di mondi 3D. Hanno rilasciato un client WebVr, coniato JanusWeb, nel gennaio 2016 come mezzo per ampliare la portata della propria piattaforma consentendo agli utenti di accedere alla piattaforma dall'esterno dell'applicazione nativa, direttamente da qualsiasi browser tradizionale, pur continuando a utilizzare le funzioni di navigazione dell'applicazione originale. È come un browser all'interno di un browser.

Offrendo un client WebVr che funziona in qualsiasi browser è in in grado di espandere tale portata per includere chiunque su qualsiasi dispositivo. JanusWeb funziona su desktop, laptop, telefoni cellulari, tablet, Tv e persino dispositivi embedded come Raspberry Pi, e ha il supporto per ogni auricolare più importante.