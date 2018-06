Ptc e Rockwell Automation, unite per fare le smart factory

Ptc e Rockwell Automation hanno siglato una partnership in logica industriale fra che dovrà portare le vere smart factory all'attenzione di tutto il mondo.

Finalizzata ovviamente ad accelerare la crescita di entrambe le aziende, la partnership strategica e a permettere loro di diventare “partner of choice” per i clienti di tutto il mondo che desiderano trasformare le operazioni fisiche con la tecnologia digitale.

Come parte della partnership Rockwell Automation avrà una partecipazione di 1 miliardo di dollari in Ptc, mentre il Presidente e CEO di Rockwell Automation, Blake Moret, entrerà nel consiglio di amministrazione di PTC al termine dell’operazione.

Nello specifico, PTC e Rockwell Automation hanno concordato di allineare le rispettive tecnologie per la smart factory e unire le piattaforme di Ptc ThingWorx per l’IoT, Kepware per la connettività industriale e Vuforia per la realtà aumentata con le piattaforme all'avanguardia FactoryTalk MES, FactoryTalk Analytics e Industrial Automation di Rockwell Automation.

Il risultato sarà una soluzione informatica integrata che consentirà alle aziende di ottenere maggiore produttività, migliore efficienza degli impianti, rischi operativi ridotti e migliore interoperabilità del sistema.

Il business delle soluzioni di Rockwell Automation sarà il provider preferenziale per il delivery e le implementazioni, supportato dai partner di entrambe le aziende.

Rockwell Automation entrerà nel capitale di Ptc per 1 miliardo di dollari acquistando 10.582.010 azioni di nuova emissione al prezzo di 94,50 dollari, che rappresentano un interesse di proprietà approssimativo dell'8,4% in PTC sulla base delle attuali azioni in circolazione di PTC pro forma per l'emissione di azioni a Rockwell Automation.

Rockwell Automation intende finanziare l'investimento attraverso una combinazione di denaro e prestiti in titoli di credito. Rockwell Automation terrà conto del suo interesse di proprietà in PTC come Available for Sale security al fair value.

Ptc intende utilizzare i proventi della partecipazione per riacquistare azioni per compensare la diluizione.

La transazione di investimento è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative e si prevede terminerà entro 60 giorni.

Morgan Stanley & Co. LLC è consulente finanziario e Goodwin Procter LLP è consulente legale di PTC.