Ptc rilascia ThingWorx 8.5: l’Industrial Iot passa a un livello superiore

Ptc ha annunciato il rilascio della nuova versione della propria piattaforma di Industrial IoT (IIoT) ThingWorx per la fine delll’estate.

ThingWorx 8.5 combina nuove funzionalità con una serie di soluzioni domain-specific, studiate per le differenti esigenze che la trasformazione digitale impone alle imprese industriali che operano a livello globale.

Le nuove funzionalità di cui dispone la piattaforma ThingWorx Industrial IoT (IIoT) includono strumenti per semplificare la realizzazione e la distribuzione delle soluzioni, con cui le aziende saranno in grado di configurare più rapidamente le loro applicazioni e distribuirle su più siti e aree geografiche.

La piattaforma dispone anche di una serie di soluzioni già pronte all'uso, che offrono funzionalità di base pre-configurate per le attività di progettazione, produzione e assistenza.

Quest'ultima versione di ThingWorx migliora il livello di integrazione con Microsoft Azure IoT e include strumenti aggiuntivi per l'implementazione e il rilascio di soluzioni su scala enterprise.

Soluzioni ingegneristiche

Per progettisti e ingegneri sono numerosi i miglioramenti che introduce il nuovo ThingWorx 8.5. Ne è un esempio la nuova applicazione di Digital Change Management ThingWorx Navigate, la prima di una serie, il cui scopo è fornire uno strumento efficace che consenta agli utenti interni ed esterni di partecipare attivamente alla funzione critica della gestione del cambiamento.

La nuova serie di applicazioni Navigate Contribute amplierà la suite NavigateView di Ptc, attraverso la quale è possibile condividere le informazioni aziendali allo scopo di creare un ambiente di lavoro collaborativo.

Sfruttando la tecnica digital thread, gli ingegneri avranno ora accesso ai dati aggiornati in tempo reale in ThingWorx per progettare prodotti di nuova generazione.

Soluzioni di produzione e servizi

Con il contributo di Rockwell Automation Ptc offre un'ampia gamma di soluzioni per affrontare le sfide che i costruttori si trovano oggi affrontare. ThingWorx 8.5 è ora compatibile con FactoryTalk Analytics di Rockwell Automation. Inoltre, PTC rilascerà ThingWorx Kepware Edge, soluzione flessibile in grado di offrire connettività affidabile e sicura per qualsiasi device distribuito.

La suite delle soluzioni Ptc dedicate ai servizi consente ai service di potersi trasformare da centri di costo a centri di profitto, guidando questa innovazione attraverso nuovi modelli di business basati sull’IIoT.

Ottimizzare i servizi, ad esempio gestendo al meglio la flotta degli automezzi disponibili per le consegne o mantenere i prezzi costanti e perfettamente allineati, consente alle aziende di migliorare i margini, il tutto con una maggiore soddisfazione anche dei clienti.

ThingWorx 8.5 consente di raggiungere questi obiettivi mediante una più stretta integrazione con la piattaforma Microsoft Azure e all’utilizzo dell'applicazione Software Content Management con Azure IoT Hub e Azure IoT Edge.