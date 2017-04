I calcoli ingegneristici sono 4.0 con PTC Mathcad Prime

I calcoli ingegneristici sono alcune delle informazioni più preziose che le aziende possiedono e le nuove funzioni che PTC ha inserito nell'ultima versione del proprio software di calcolo Mathcad Prime, permettono all'utente di mostrare, risolvere e proteggere i dati in modo più efficace, incrementandone anche il valore e l'utilità.

Grazie a PTC Mathcad Prime 4.0, gli utenti potranno proteggere le informazioni proprietarie senza rinunciare alla possibilità di condividerle, migliorarne l'interoperabilità e semplificare il flusso di lavoro tramite una gestione ottimizzata di fogli complessi di grandi dimensioni.

Secondo Monica Schnitger, President e Principal Analyst di Schnitger Corp “Il miglioramento delle performance e dell'interoperabilità di PTC Mathcad Prime 4.0 consente di semplificare i flussi di lavoro complessi e inefficienti. Il calcolo in PTC Mathcad Prime 4.0 è in continuo sviluppo, permettendo all'utente di strutturarlo a proprio piacimento e, al contempo, di proteggerlo come informazione matematica proprietaria».

Calcoli ingegneristici 4.0

Le caratteristiche chiave di Mathcad Prime 4.0 evidenziate da PTC sono:

La protezione dei contenuti , che fornisce un'area protetta e ne vieta l'accesso e la visione ad altri utenti.

, che fornisce un'area protetta e ne vieta l'accesso e la visione ad altri utenti. L' interoperabilità con applicazioni di terze parti, che permette agli utenti di integrare i contenuti provenienti da altri programmi all'interno di fogli di lavoro, come ad esempio un semplice “copia e incolla” di alcune sezioni in MS Word.

con applicazioni di terze parti, che permette agli utenti di integrare i contenuti provenienti da altri programmi all'interno di fogli di lavoro, come ad esempio un semplice “copia e incolla” di alcune sezioni in MS Word. La funzione di wrapping delle equazioni , che offre un maggior controllo della presentazione e della leggibilità dei calcoli.

, che offre un maggior controllo della presentazione e della leggibilità dei calcoli. Il miglioramento delle performance, che consente la creazione di fogli di lavoro complessi e di grandi dimensioni, semplificando l'interazione con questi documenti e includendo il supporto per Windows 10.

Secondo Paul Sagar, Vice President gestione prodotti CAD di PTC, PTC Mathcad Prime 4.0, gli utenti potranno «sviluppare, utilizzare e condividere i calcoli tra applicazioni e aziende diverse in modo più semplice e veloce. Cioè, fare prodotti migliori in tempi ancora più».

PTC Mathcad Prime 4.0 completa il recente software di progettazione 3D Creo 4.0.