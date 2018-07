1. Connettività ed ergonomia

Le opzioni di connettività sono diverse, all’insegna di una buona flessibilità. Per il segnale video troviamo gli ingressi HDMI, DisplayPort e Mini DisplayPort. C’è poi una uscita DisplayPort per collegare più monitor in daisy-chain tramite MST (Multi-Stream Transport, trasporto multi-stream). Poi c’è il jack per le cuffie. Infine le cinque porte USB 3.1 Gen 1, una per il computer host, le altre quattro per le periferiche. Il BenQ PD2500Q non prevede l’opzione di connettività USB‑C.

Il monitor dispone, sul pannello posteriore, di uno slot per il blocco di sicurezza Kensington. Sul retro è presente anche uno slot in cui è possibile fissare una clip per le cuffie. Insieme al foro per far passare i cavi in maniera più ordinata, si tratta di due piccoli accorgimenti che ci aiutano a mantenere una postazione di lavoro più ordinata. Anche queste cose influiscono sulla produttività al lavoro.

Le prese sono posizionate rivolte verso il basso, in una rientranza scavata nel pannello posteriore. La posizione risulta alquanto scomoda nella posizione standard. Ma il supporto consente di ruotare il display e questo permette di accedere con maggiore comodità alle prese, quella volta ogni tanto in cui serve.

Ciò ci conduce a una delle numerose caratteristiche positive del BenQ PD2500Q. Il supporto offre ampie possibilità di regolazione della posizione del monitor. È possibile regolare l’altezza, così come l’angolo di visualizzazione. È anche possibile ruotare il display di 90° e il monitor supporta la visualizzazione in orientamento sia orizzontale che verticale.