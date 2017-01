Come proteggere le driverless car

2 Comunicazioni esterne

Molti, se non tutti i sistemi a bordo, avranno ragione di comunicare a servizi Internet-based: per la manutenzione del produttore, per gli aggiornamenti software, per l’accesso Internet dei passeggeri, per istruzioni di viaggio e di guida, per richieste di servizio, per acquistare beni o servizi, o per il backup dei dati. Le comunicazioni esterne saranno molto probabilmente sia “push” che “pull” – potrebbero nascere all’interno del veicolo, o essere indirizzate dall’esterno da un produttore o Internet. Questo significa inoltre che il traffico indirizzato o proveniente da un veicolo avrà bisogno di essere ispezionato o gestito per minacce e illeciti, comunicazioni difettose o non autorizzate utilizzando firewall e funzionalità di tipo IPS.