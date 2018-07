Apple ha rilasciato iOS 11.4.1, il nuovo aggiornamento software per iPhone e iPad, che introduce il nuovo USB Restricted Mode. L’update include anche un paio di correzioni di errori e migliora il livello di sicurezza di iPhone o iPad.

L’aggiornamento è disponibile per iPhone 5s e successivi, iPad Air e successivi, iPod touch 6a generazione.

Per quanto riguarda i bug fix, di seguito riportiamo quelli segnalati nelle note di rilascio.

• Risolve un problema che impediva ad alcuni utenti di visualizzare l'ultima posizione nota degli auricolari AirPods su Trova il mio iPhone.

• Rende ancora più affidabile la sincronizzazione di e-mail, contatti e note con account Exchange.

Per quanto concerne i contenuti di sicurezza di questo aggiornamento, sono diverse le vulnerabilità a cui la documentazione fa riferimento. Una che colpisce CFNetwork riguarda la gestione dei cookie in Safari. Il processamento degli emoji in alcune circostanze può portare a problemi di denial of service. Più di una le vulnerabilità riguardanti WebKit, il motore di rendering web utilizzato da Safari e da altre app iOS. E vengono applicati ulteriori patch di sicurezza a vari componenti del sistema.

Le informazioni complete sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti sono disponibili sul sito di supporto Apple, a questo indirizzo.

USB Restricted Mode, in iOS 11.4.1

Dal punto di vista delle funzionalità accessibili all’utente, la novità più interessante è la nuova opzione USB Restricted Mode. Questa impedisce a dispositivi esterni di collegarsi via USB quando il dispositivo è bloccato. Tra le altre cose, serve a bloccare alcuni tipi di dispositivi utilizzati per accedere ai dati di iPhone.

iOS 11.4.1 offre anche un’opzione di configurazione per decidere se bloccare o meno gli accessori USB quando l’iPhone è bloccato. Non solo per l’iPhone, ma anche per iPad e iPod touch.

Come di consueto, è possibile scaricare e installare l’aggiornamento software di iOS in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.