L’Abc per la promozione online con un ebook

Nel 2016 il fatturato mondiale dell’ecommerce ha raggiunto la quota di 28,8 miliardi di euro e, di questi quasi il 2% è derivato dalla vendita di ebook e di altri prodotti e servizi digitali, come video-corsi e materiale per la formazione online in genere.

Creare un ebook e distribuirlo tramite un sito di ecommerce può quindi essere un'attività promozionale paragonabile alle altre tradizionalmente utilizzate per farsi conoscere: favorisce l’immedesimazione e aiuta gestire meglio un’attività di ecommerce.

Un ebook può essere lo strumento giusto per fare marketing online, ossia per

condividere idee e strategie

offrire risorse e materiali utili

fare branding

Il libro digitale gode di particolare attenzione sul web, su social network da Facebook a Twitter, passando per Instagram e Pinterest (per via delle copertine), ed esistono community specifiche come Wattpad e Goodreads.

Creare un ebook: quali formati e programmi usare

Nel creare un libro digitale, vanno tenuti in considerazione due aspetti: il formato del file darealizzare e il programma per crearlo.

Il libro digitale è un file scaricabile online basato su codice html, che permette all’impaginazione di adattarsi allo schermo del dispositivo. I tre formati (ePub, Mobi, PDF) non sono fruibili su tutti i dispositivi in circolazione sul mercato e non sono supportati da tutti gli store indistintamente.

Ecco i 3 formati che si possono generare e i dispositivi che li leggono:

ePub : è il formato ebook standard, leggibile su qualsiasi dispositivo mobile Apple oltre che su e-reader come Kobo e Nook;

: è il formato ebook standard, leggibile su qualsiasi dispositivo mobile Apple oltre che su e-reader come Kobo e Nook; Mobi : è il formato per i lettori che usano il sistema Kindle di Amazon;

: è il formato per i lettori che usano il sistema Kindle di Amazon; PDF: utilizzabile sugli stessi dispositivi che leggono l’ePub, ma fruibile anche da computer; si tratta di un formato meno fluido rispetto ai precedenti perché mantiene la struttura in pagine propria di un libro.

Quando si prepara il file bisogna fare attenzione a distinguere tra

programmi per editare ebook: Sigil o Adobe Indesign

programmi per convertire file in ePub, Mobi e altri formati: Calibre.

Se non si usano programmi di editing professionali come Adobe Indesign o un editor di ebook già evoluto come Sigil, si può creareun ebook da zero anche lavorando con un semplice file in Word.

Completato lo scritto basta convertire il documento Word in ePub con un programma gratuito per creare ebook come Calibre (ecco come).

Pubblicare e promuovere un contenuto

L'ebook promozionale può essere pubblicato senza l’intermediazione di un editore sul proprio sito, per gestire il contatto con il proprio lettore (prospect) e raccogliere dati e report con piattaforme come SurveyGizmo o SoGoSurvey.

Una buona strategia di web-marketing per promuovere il libro deve però prevedere più attività mirate a ottenere recensioni dell'ebook.

I contenuti del libro possono essere condivisi su Facebook e Twitter, con estratti e citazioni, e le copertine possono essere diffiuse sui social network visuali (come Instagram e Pinterest).