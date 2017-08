Project management: come evitare gli errori più comuni

Gli analisti del settore IT non smettono mai di sottolineare che buona parte delle attività di project management avviate nelle aziende non si completa con i tempi e i costi previsti e a volte non si completa affatto.

Di solito questo non accade perché si sono incontrate difficoltà tecniche insormontabili o perché un evento imprevisto ha mandato a monte i piani. I problemi perlopiù nascono da aspetti ed errori molto comuni, legati alla parte di project management e non alle sue specificità tecnologiche. Fortunatamente, essendo così comuni e diffusi questi aspetti sono anche facili da identificare e da correggere, se si presta loro la giusta attenzione.

Un primo ambito molto importante riguarda proprio l'avvio del progetto. Soprattutto se complesso, questo deve essere scomposto in parti più piccole e gestibili con una relativa semplicità. Ciò permette di affrontare in maniera organizzata i vari aspetti del progetto senza che il team IT sia "travolto" dalle sue dimensioni ancora prima di metterci mano. La scomposizione in parti singole, ed eventualmente anche in sotto-parti, permette poi di assegnarle al personale che è più indicato per completarle.

Alla scomposizione del progetto è collegata infatti l'assegnazione mirata dei compiti. Ciascun membro dello staff IT (e non solo) deve avere chiaro sin dall'inizio il suo ruolo e sapere quali sono i suoi obiettivi. Questa suddivisione delle responsabilità deve essere nota anche a tutti gli stakeholder del progetto, almeno per le parti che competono a ciascuno di essi.

Scomporre un progetto e assegnare compiti però non è sufficiente se questi compiti non sono correttamente "posizionati" nell'ambito del project management di tutte le attività che l'IT comunque continua a portare avanti. I compiti legati al nuovo progetto devono avere una loro priorità e questa deve essere chiara a tutti, sin dall'inizio. Troppo spesso intere parti di progetti vengono lasciate a languire solo perché qualcos'altro sembra più importante senza esserlo davvero.

Mai perdere il controllo

Gli IT manager sanno benissimo che un progetto non resta mai davvero fedele alle sue prime specifiche. In corso d'opera nascono nuove necessità, più o meno sensate, oppure si presenta l'opportunità di andare oltre l'idea iniziale introducendo nuovi elementi e nuove funzioni. Può essere un vantaggio perché porta a un progetto migliore, ma anche un rischio perché la crescita incontrollata di elementi da modificare e da aggiungere fa deragliare qualsiasi previsione o budget di completamento.

Serve una costante opera di filtro che blocchi sul nascere le richieste meno importanti. Non tutte le modifiche o le aggiunte sono davvero necessarie a priori, soprattutto bisogna valutarle in rapporto agli obiettivi iniziali e primari fissati per il progetto.

Anche per questo è indispensabile usare un qualche strumento di project management. Serve avere sempre la possibilità di verificare a che punto è l'andamento del progetto, se si sta completando nei tempi e nei costi previsti e se ci sono margini per migliorare la sua esecuzione. Con queste informazioni - aggiornate e credibili - a portata di mano si possono anche valutare meglio gli impatti di eventuali aggiunte. Questa visione integrata e trasversale del progetto deve inoltre essere estesa a tutti gli interessati.

Lo stato del progetto e i suoi eventuali margini di miglioramento devono essere chiari anche al management. Con tutta la buona volontà di chi vi partecipa, un progetto IT può sempre prendere una strada sbagliata che ne mette in discussione tutta la fattibilità. A quel punto è bene che le decisioni in merito vengano prese collegialmente il prima possibile, evitando di "accanirsi" su un progetto che non può più essere portato avanti come preventivato. Non è detto che debba essere accantonato, peraltro. L'azienda potrebbe decidere di cambiare le proprie priorità per favorirlo maggiormente o per pianificare uno sviluppo diverso.

Il lato umano

Il project management non è solo portare avanti i dettagli tecnici di un progetto, è anche gestire le persone che ci lavorano. Spesso questo aspetto della gestione di un progetto IT viene trascurato, quando invece serve che chiunque riveste un ruolo nel progetto abbia chiaro il senso e la prospettiva di quello che sta facendo. Se non c'è questa uniformità di vedute è facile che si verifichino ritardi o che la qualità del lavoro portato avanti non sia quella attesa.

Spesso è una questione di comunicazione. Mentre è chiaro che serve una sorta di kickoff collegiale alla partenza del progetto, lungo il suo corso è facile che si pensi di non avere abbastanza tempo per confrontarsi con gli altri membri del progetto stesso e con gli stakeholder. Risulta invece utile definire incontri periodici in cui fare il punto della situazione e informare chi deve essere aggiornato. Ovviamente senza esagerare: troppi momenti di confronto con troppe persone finiscono per appesantire il lavoro invece di facilitarlo.