Project Limitless, arriva il pc 5G di Lenovo e Qualcomm

Con un progetto chiamato Project Limitless, Lenovo e Qualcomm stanno sviluppando una nuova classe di pc 5G destinati a essere always-on, ossia sempre connessi perchè basati sulla piattaforma Snapdragon 8cx per il 5G, progettati per esperienze di computing moderne sia in ambito business, sia consumer.

"Con il 5G nei pc - spiega Johnson Jia, Vice President and General Manager, Consumer Business of Intelligent Devices Group di Lenovo - possiamo soddisfare gli utenti che hanno bisogno di più velocità: per il trasferimento di file e lo streaming di video in 4K, 8K e persino AR/VR; video chat sempre più veloci e di alta qualità in anche movimento; per refresh sempre più rapidi per chi vuole giocare in movimento".

Lenovo e Qualcomm hanno dunque mostrato al Computex un laptop Lenovo ultraportatile, il primo in assoluto a montare un modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, e perciò in grado di connettersi a una rete 5G superveloce.

Pc come smartphone

La transizione da 3G a 4G LTE ha già trasformato il modo in cui le persone usano i loro smartphone.

Allo stesso modo Lenovo vede l'enorme potenziale di crescita del 5G in ambito computing, l’esperienza d’uso sarà sempre più veloce e moderna grazie a PC più veloci, sempre connessi, e un ambiente di condivisione più immersivo.

Snapdragon 8cx consente un’esperienza utente tale da soddisfare le esigenze di chi si sposta di frequente con velocità dati multi-gigabit, lunga durata della batteria, applicazioni aziendali e funzionalità di sicurezza, senza rinunciare a form factor sottili, inclusi computer portatili.

Nelle intenzioni delle due società, quindi, con Project Limitless gli utenti sempre in movimento e i nativi digitali godranno dei vantaggi mobile di uno smartphone senza dover preoccuparsi di connessione Wi-Fi o hotspot mantenendo la produttività del pc a cui sono abituati.

I primi risultati di Project Limitless saranno visibili a inizio 2020.