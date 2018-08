Affinity Designer è un software di progettazione grafica vettoriale efficiente e intuitivo, preciso e ricco di funzionalità creative. Oltre che per lavori di design e di creatività grafica, può essere utilizzato per la progettazione di interfacce grafiche. Quindi in progetti di creazione di User Interface e User Experience per siti web e app mobile e non.

Affinity Designer è ottimizzato per Mac, di cui supporta tecnologie quali Metal 2, architettura a 64 bit, iCloud e altre. Ne esiste comunque anche una versione Windows.

Affinity Designer per iPad

Affinity Designer per iPad si basa sulla potenza e la precisione del motore dell’applicazione. Naturalmente la declina adattandola a un’esperienza d’uso mobile, da tablet.

Anche in questo caso, l’app è ottimizzata per iPad. Sfrutta l’accelerazione della tecnologia Metal di Apple e supporta la penna digitale Apple Pencil. Si integra inoltre con iCloud Drive per l’archiviazione e la condivisione dei file.

L’app offre un’ampia possibilità di formati di esportazione, con le opzioni più comuni in ambito professionale. Ad esempio il formato PDF/X-4 per la stampa, PSD di Photoshop con i livelli o SVG ed EPS.

Affinity Designer offre strumenti vettoriali per creare curve in maniera precisa, disegnando e modificando nodi e maniglie di Bezier. E consente, a seconda delle preferenze del designer, di disegnare con le dita o con la Apple Pencil. Gli strumenti sono stati infatti ripensati per l’utilizzo sul tablet e ottimizzati per l’interazione touch.

Anche il controllo del colore è di livello professionale. Offre poi la possibilità di utilizzare sfumature, livelli di regolazione e un’ampia gamma di modalità di fusione. Anche nella versione per iPad Affinity Designer offre strumenti per la progettazione di UI.

Ad esempio con la possibilità di modificare con un’unica operazione tutte le istanze di un oggetto. Oppure con la possibilità di controllare posizione e dimensioni in relazione a un contenitore.

Affinity Designer per iPad è un’app sofisticata che ha bisogno di iPad abbastanza recenti per funzionare. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dello sviluppatore.