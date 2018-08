Apple mette a disposizione delle utili risorse per progettare l’interfaccia grafica di app iOS, Mac e Apple Watch. Non solo guide, documentazione e strumenti di sviluppo, ma anche template e materiale grafico. Queste risorse sono disponibili sul portale Apple dedicato agli sviluppatori, per tutti i developer dell’ecosistema della Mela.

Le risorse per il design dell’interfaccia grafica vengono periodicamente aggiornate da Apple. Ciò, in modo che esse siano costantemente in linea con le ultime release dei sistemi operativi e dei device Apple. Si tratta di risorse e strumenti non dedicati solo ai tool di sviluppo della stessa Apple. Anzi, sono disponibili pacchetti di risorse per i software di terze parti più utilizzati per il design.

Risorse per le app iOS, Mac e Apple Watch

Le risorse per il design della User Interface di app iOS comprendono template per Sketch, Photoshop e Adobe XD. Inoltre sono disponibili set di risorse per gli elementi della UI di iOS.

Quindi controlli, viste e altre risorse utili per gli sviluppatori che utilizzano l’SDK di iOS. Sono risorse preziose per progettare le app in modo coerente con le Human Interface Guidelines di Apple.

Si tratta di guideline che peraltro sono anch’esse presenti e dettagliatamente documentate sul portale per gli sviluppatori.

Alcuni di questi file sono già preconfigurati per i processi di produzione di asset con i software di terze parti. E sono incluse anche informazioni su font, colori e altro.

Per quanto riguarda macOS, Apple mette a disposizione risorse per il design della UI per Sketch e Photoshop. Anche per quel che riguarda l’interfaccia utente della Touch Bar. Né viene trascurato lo smartwatch della Mela. C’è infatti una vasta collezione di risorse per la UI di app per Apple Watch. Anche in questo caso, è possibile scaricare file di produzione per Sketch e Photoshop.

A questo indirizzo è possibile accedere al portale Apple dedicato agli sviluppatori, per tutte le risorse e le informazioni.