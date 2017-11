Lavoro, quali sono le professioni ICT più richieste

Robert Half Technology, società americana specializzata nella ricerca di personale, ha stilato un rapporto che evidenzia quali sono le professioni più appetibili del mercato ICT globale.

Sono sette profili, il primo dei quali è l’analista di business intelligence. Si tratta di una professione che ha bisogno di esperienza nella tecnologia dei database, nell’analisi e negli strumenti di reporting. Le imprese in genere cercano candidati con una laurea in informatica, sistemi informativi o ingegneria. È un ruolo sempre più importante in quanto il business ha bisogno di fare affidamento sulla raccolta e sul senso dei dati. Il candidato deve possedere esperienza con database query, Online analytical processing (Olap), Data cube technology, forti competenze scritte e verbali.

Data scientist

Mentre è necessario un analista di Business intelligence per aiutare a comprendere e comunicare modelli di dati dal punto di vista aziendale, il data scientist è la persona che aiuta a raccogliere, elaborare e analizzare i dati. Dovrebbe inoltre essere in grado di comunicare tali risultati e di offrire raccomandazioni ad altri operatori del settore. Deve conoscere i linguaggi di programmazione (specificamente Python o Java), possedere forti capacità analitiche e competenze matematiche oltre a un Master o Ph.D.

Sviluppatore di database

In questo caso si cercano professioni che dimostrino capacità analitiche e di risoluzione dei problemi. Dal momento che saranno responsabili dello sviluppo e la gestione di database aziendali, sarà opportuno avere una chiara idea di quali competenze i candidati possono vantare e quale tipo di sviluppatore è più adatto esigenze dell’azienda. I candidati devono possedere una laurea triennale in informatica o esperienza di database, esperienza con i programmi database aziendali come Microsoft SQL Server, Oracle o IBM DB2, certificazioni come Microsoft certified database administrator o Oracle database administrator certified professional.

Tecnico di help desk

Per le aziende che si rivolgono ai clienti, l'help desk è una parte importante della gestione efficiente di un business. Come prima linea di difesa per il servizio clienti e la risoluzione dei problemi, i lavoratori dell' help desk hanno bisogno di avere le giuste competenze tecniche e soft per il lavoro. Robert Half Technology suddivide il ruolo del tecnico dell' help desk in tre livelli, dal momento che la descrizione del lavoro e i requisiti possono variare in modo significativo in base al business. Le competenze variano a seconda del livello.

Il primo livello è una posizione entry level che richiede meno di due anni di esperienza, diploma o un corso di studi presso una scuola tecnica.

Il secondo livello richiede da due a quattro anni di esperienza, un diploma biennale o bachelor e un'esperienza professionale pertinente.

Al terzo livello c'è chi ha quattro o più anni di esperienza in un ambiente help desk, laurea in un settore correlato e certificazioni professionali.

Amministratore di rete

Gli amministratori di rete sono responsabili della gestione del protocollo Lan/Wan, di software e hardware. Passano molto tempo nella risoluzione dei problemi e di solito devono essere a chiamati in caso di emergenza o guasto. Il profilo dipende anche dall'estensione delle esigenze di rete dell’azienda, ma ci sono certe competenze e certificazioni utili per trovare i lavoratori più qualificati. Per l’amministratore di rete è apprezzata la capacità di risolvere problemi e la capacità di comunicazione, le competenze analitiche e diagnostiche, la disponibilità a chiamate improvvise, laurea o cinque anni e più di esperienza lavorativa correlata e le certificazioni professionali.

Amministratore della sicurezza dei dati

Gestire grandi quantità di dati richiede impegno per la sicurezza al fine di proteggere l’azienda. Gli amministratori della sicurezza dei dati sono responsabili della definizione dei requisiti di sicurezza della rete, verifica e aggiornamento delle misure di sicurezza, monitoraggio delle procedure di sicurezza a livello aziendale e dell' attuazione delle strategie di sicurezza. Le competenze riguardano pensiero critico e problem solving complesso, pensiero innovativo e proattivo, disponibilità a continuare ad apprendere nuove competenze, forti competenze di programmazione, matematica e ingegneria generale, laurea triennale, certificazioni pertinenti e un background in informatica.

Amministratore di sistema

Come la maggior parte dei lavori nel settore It, un amministratore di sistema dovrebbe dimostrare forti capacità di risoluzione dei problemi, comunicazione e analisi. Ma in questo caso c’è anche bisogno di una solida conoscenza tecnica dell'hardware e del software specifico dell' azienda. Ciò di cui ha bisogno un’azienda varia a seconda dei servizi, dell'hardware e del software che utilizza. Per questo serve una figura che abbia esperienza con server, backup e ripristino e installazione, patch e aggiornamento software, che sia in grado di sperimentare la risoluzione dei problemi di hardware, software e rete e la risoluzione dei problemi di hardware, software e rete e possieda una laurea triennale in informatica, laurea associata o certificato di formazione tecnica oltre a certificazioni quali l'amministratore di sistemi certificati Microsoft (Mcsa), l'ingegnere di sistemi certificati Microsoft (Mcse) o l'amministratore di sistema Sun certified (Scsa).

Professioni ICT: cosa succede in Italia

Passando all’Italia l’analisi dell’Osservatorio Infojobs dice che anche nel primo semestre 2017 le professioni legate al mondo digitale si confermano fra le più richieste.

Il settore Ict si piazza in seconda posizione a livello nazionale con una quota del 16,2% degli annunci, alle spalle solo di Consulenza manageriale (27%).

L’ottimo stato di salute del comparto viene confermato anche dal numero di offerte che, tra gennaio e giugno di quest’anno, sono cresciute del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo l’Osservatorio le aziende del settore Ict cercano professionisti della categoria Informatica, it e Telecomunicazioni, (70,8% delle offerte totali).

Analizzando le caratteristiche anagrafiche delle professioni del settore Ict emerge che il 42,8% di chi cerca lavoro in questo comparto ha tra 36 e 45 anni, mentre il 36,2% appartiene alla fascia tra i 26 e i 35 anni e il 14,2% ha tra 46 e 55 anni di età.

Per quanto riguarda la formazione, il 44% dei candidati è in possesso di una laurea, mentre il 43,8% ha il diploma di maturità. Infine, prendendo in considerazione l’esperienza lavorativa precedente, il 27,9% ha tra 5 e 10 anni di impiego, il 21,9% tra i 3 e i 5 anni, mentre il 21,8% può vantare un’esperienza di oltre 10 anni.