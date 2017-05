Professioni ICT: l’elenco delle competenze digitali

Si è conclusa la consultazione pubblica sulle Linee guida nate per fornire alle amministrazioni indicazioni sull'impiego di profili professionali richiesti dall'evoluzione del mercato del lavoro nel senso delle competenze digitali.

Le Linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale individuano una serie di profili e di conseguenti competenze digitali, appartenenti a 6 diverse aree professionali, richiesti dall’evoluzione del mercato del lavoro.

La consultazione è nata per favorire la partecipazione di cittadini, amministrazioni e organizzazioni della società civile in tema di competenze digitali dei professionisti del settore ICT.

Le Linee guida hanno l’obiettivo di fornire alle amministrazioni indicazioni trasversali sull’impiego delle nuove figure professionali, ad esempio rispetto alla standardizzazione di skill e competenze richieste e all’integrazione delle prestazioni di servizi professionali nell’ambito di contratti di servizio ICT.

SCARICA LE LINEE GUIDA

Attraverso le Linee guida è possibile creare un lessico comune, per agevolare e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione e promuovere l’evoluzione e la normazione tecnica dei profili per garantire la riconoscibilità delle competenze.

Il documento si inserisce nel percorso di catalogazione dei profili professionali ICT che ha portato alla produzione della norma UNI 11621 da parte di UNINFO, l’organismo delegato alla normazione tecnica in ambito informatico.

La norma, che per prima in Europa aveva stabilito le specifiche competenze professionali nel settore ICT, ha definito le "Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l'ICT"

Le Linee guida delle professionalità ICT sono disponibili in versione definitiva sul sito di Italia OpenGov, aggiornate con i commenti e i suggerimentiinviati dagli utenti nel corso della consultazione conclusa il 26 aprile.