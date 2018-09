Pages, Numbers e Keynote, le app della suite di produttività di Apple, mantengono il passo con gli aggiornamenti software. iOS 12, come abbiamo visto qui, è già disponibile.

macOS Mojave è in arrivo lunedì 24 settembre, ma Apple si sta già muovendo con le app, ad esempio Safari. E anche per la suite una volta denominata iWork arriva ora un aggiornamento per mantenere il ritmo con i sistemi operativi.

Pages, Numbers e Keynote sono stati aggiornati sia nella versione Mac che in quella per dispositivi iOS. Naturalmente molti contenuti dell’update riguardano la compatibilità con le nuove funzioni di iOS 12 e macOS Mojave.

Pages

Pages è l’app di elaborazione testi della suite di produttività Apple. Nella versione Mac, l’aggiornamento introduce la compatibilità con la Modalità scura di macOS Mojave. Inoltre, sempre con Mojave e con iOS 12, aggiunge il supporto per la fotocamera Continuity. Questa funzione consente di inserire automaticamente nel documento Pages foto scattate o documenti scansionati con iPhone.

Tra le altre novità sul Mac c’è la possibilità di registrare e riprodurre contenuti audio direttamente dal documento Pages. Ci sono inoltre nuove forme modificabili e miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità.

La nuova versione di Pages per iPhone e iPad supporta i comandi rapidi di Siri di iOS 12. Introduce poi potenziamenti con i disegni animati, le note smart, e altro.

Numbers

Numbers è l’app per i fogli di calcolo. Anche qui abbiamo ora il supporto per la Modalità scura di macOS Mojave e la fotocamera Continuity. Così come la possibilità di registrare audio e le nuove forme modificabili.

Sia su Mac che su iOS le categorie Smart consentono di organizzare rapidamente le tabelle e creare riepiloghi. È ora possibile raggruppare dati in base a valori unici e intervalli di date. L’aggiornamento introduce inoltre altri miglioramenti e perfezionamenti.

Keynote

Nella suite di produttività, Keynote è l’app per le presentazioni. L’aggiornamento introduce il supporto per le funzioni già viste in precedenza di iOS 12 e macOS Mojave.

In più, ci sono diversi miglioramenti sia nella versione Mac che in quella iOS.