Prime Music, 2 milioni di brani gratuiti per gli utenti Amazon Prime

Dopo Amazon Reading, arriva un’altra offerta gratuita per gli utenti di Amazon Prime, Prime Music. Questa nuova proposta rende disponibili oltre 2 milioni di brani, che si possono ascoltare gratuitamente e senza pubblicità su un computer, su un tablet o su uno smartphone per un massimo di 40 ore al mese (di ascolto complessivo).

Anche ascolto offline

Viene abilitato anche l’accesso gratuito a una selezione di radio ed è possibile creare delle palylist. È poi consentito l’ascolto offline. In pratica, si ha la possibilità di scaricare su un dispositivo i brani preferiti per ascoltarli anche quando non c'è connessione a Internet.

Da precisare che, come nel caso di Amazon Reading, Amazon Music è un servizio differente da Amazon Music Unlimited. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consente di ascoltare oltre 50 milioni di brani senza limitazioni di tempo e ha un costo mensile di 9,99 euro.