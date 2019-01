Migliorare le prestazioni di WordPress con l’approccio serverless

WordPress è forse la piattaforma CMS più usata per siti di comunicazione aziendali, ma spesso mostra limiti dal punto di vista della scalabilità e della sicurezza.

Per superare questi limiti Ariadne ha realizzato una soluzione, basata su architettura headless (JAMStack), tesa a rendere WordPress inattaccabile e capace di sostenere picchi di traffico straordinari.

La soluzione proposta è appunto quella di utilizzare WordPress come un headless CMS insieme a Gatsby.

In questo modo si ha il vantaggio di mantenere la parte redazionale e di back-end invariata, favorendo redattori che non dovranno cambiare metodo di editing dei contenuti su WordPress, ma allo stesso tempo permette di avere un front-end multichannel senza legacy di prodotto o tecnologia e con performance e sicurezza.

Gatsby è un generatore di siti statici orientato alle prestazioni che segue il pattern architetturale PRPL ed è basato su tecnologie innovative come React e GraphQL.

Per Ariadne questa soluzione è il primo passo verso un’architettura serverless nella quale il contenuto stesso può essere visto come servizio.

Per Marcello Ricotti, CEO di Ariadne Digital "Usando WordPress come un headless CMS insieme a Gatsby avremo il vantaggio di mantenere la parte redazionale e di back end invariata, ma allo stesso tempo potremo avere un front-end multichannel svincolato dalla tecnologia PHP e dalla piattaforma di CMS, con prestazioni e sicurezza inarrivabili da un WordPress usato tradizionalmente. questa soluzione è il primo passo verso un’architettura serverless nella quale il contenuto può essere visto come servizio”.

Secondo Ariadne i principali vantaggi della soluzione WordPress con Gatsby sono l'ottenimento di performance elevate, sicurezza, costi di erogazione e manutenzione ridotti, tempi di sviluppo e rilascio brevi.

Rilevante è la possibilità di mantenere uno storico dei rilasci e di recuperare rapidamente uno stato precedente.

Il disaccoppiamento dei contenuti dallo sviluppo front-end, si traduce nell’assenza di vincoli tecnologici e nella parallelizzazione dei processi di sviluppo.

Ad esempio aggiungere o cambiare il servizio di e-commerce può essere fatto senza toccare le altre componenti architetturali e può essere sviluppato parallelamente al normale evolversi del sito.