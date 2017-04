Praim, 30 anni di thin client

Praim, produttore globale di soluzioni thin & zero client, compie 30 anni e celebra l'anniversario con un arricchimento della propria gamma di soluzioni per continuare a progredire nel proprio percorso tecnologico.

Dalla sua fondazione nel 1987 l’azienda ha vissuto tutti i processi di trasformazione tecnologica e digitale, assistendo alla nascita e al consolidamento di numerosi trend, da Internet all’avvento del mobile e del cloud computing, fino all’IoT e i Big Data.

Praim ha sempre investito in ricerca & sviluppo per creare soluzioni performanti capaci di risponderealle esigenze delle aziende e del mercato.

L’azienda ha chiuso il 2016 con un andamento positivo, a suggello di un incremento costante di fatturato negli ultimi 10 anni.

A conferma del proprio spirito innovativo è stato realizzato un restyling completo dell’immagine aziendale.

E per consentire agilità e scalabilità l’azienda ha potenziato la propria gamma di soluzioni Thin & Zero Client, per offrire un sistema completo e semplice per creare ed amministrare postazioni di lavoro flessibili e intelligenti.

Ruolo chiave in queste operazioni è svolto dalla console ThinMan, che permette di gestire centralmente tutti i dispositivi Thin & Zero Client e PC, e consente alle aziende di realizzare un investimento efficace, contenendo tempo e spese e ottimizzare attività e produttività.

ThinMan permette di eseguire operazioni di gestione e manutenzione in modo programmato e grazie al sistema di profilazione è possibile amministrare in modo automatico anche i gruppi più eterogenei di dispositivi e utenti.

Grazie alla semplice interfaccia grafica e ai menu contestuali è possibile effettuare le operazioni di accensione, spegnimento, aggiornamento, controllo e assistenza remota, il tutto da un unico strumento.

Le funzionalità di gestione e controllo remoto dei dispositivi possono essere estese a dispositivi di tipo PC convertiti a Thin Client grazie al software ThinOX4PC, oppure a PC con sistema operativo Windows che installino la soluzione Praim Agile.

La nuova release di Agile, la soluzione software installabile su dispositivi Windows, è disponibile come funzionalità Agile Mode in tutte le soluzioni Thin Client Praim Windows Embedded Standard 7 e Windows 10 IoT, ed è installabile anche su PC che utilizzano i sistemi operativi Windows 7 e Windows 10, per garantire la massima flessibilità e agevolare tutte le operazioni di accesso ad applicazioni e risorse, senza alcun rischio di manomissione dei dispositivi.

Agile semplifica l’accesso e l’esecuzione delle risorse locali ed esterne, e l’utente ha accesso alle informazioni a lui dedicate, attraverso un’interfaccia semplice, che garantisce una user experience simile a quella di uno smartphone.