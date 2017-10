Power Over Ethernet, l’alimentazione va sul cavo di rete

Ecco come funziona la tecnologia che svincola i tecnici dal cablaggio elettrico. I vantaggi? Riduzione dei costi d’installazione e semplificazione della struttura di rete.

Power on Ethernet (PoE) è una tecnologia che trasporta l'alimentazione

elettrica tramite i cavi di una rete LAN. E' duale rispetto alla tecnologia

Powerline che invece utilizza la rete elettrica per veicolare i dati. Il principio

di funzionamento della PoE è semplice. I cavi delle reti Ethernet e Fast

Ethernet sono composti da quattro coppie di fili, due coppie sono utilizzate

per la trasmissione dei dati mentre le altre due libere portano l'alimentazione.

Le caratteristiche dei dispostivi PoE sono specificate dallo standard IEEE 802.3af.

I vantaggi del PoE

I dispositivi PoE sono svincolati nell'installazione dalla presenza di

un punto di alimentazione elettrica. Questo si traduce in flessibilità

e in molti casi in una riduzione dei costi di installazione. Per esempio la

posizione più indicata per un Access Point è sopraelevata per

avere una buona copertura del segnale, ma le prese vicino al soffitto sono difficili

da trovare. Quindi oltre al cavo di rete sarebbe necessario cablare un punto

di alimentazione elettrica. Con un dispositivo PoE invece basta far arrivare

il cavo di rete.

Un altro vantaggio offerto da PoE è la semplificazione della struttura

elettrica. Un sistema di sorveglianza PoE (telecamere, stazione di controllo,

e switch/router), tutto sotto UPS, continuerebbe a funzionare in caso di mancanza

di corrente. Ottenere la stessa cosa con un impianto misto, rete e elettrico,

richiederebbe di portare sotto UPS tutti i punti di alimentazione elettrica.

Un'operazione costosa, sia che lo si faccia dislocando un UPS in prossimità

del dispositivo sia cablando una linea elettrica dedicata.

I kit di conversione

Le apparecchiature esistenti che non sono PoE possono avvantaggiarsi della tecnologia

tramite speciali kit di conversione. Il kit è composto da due pezzi.

L'injector, al punto di partenza, ha il compito di aggiungere

l'alimentazione elettrica, standard a 48 V in corrente continua, alle

due coppie di fili liberi. L'injector ha un collegamento alla rete elettrica

e due prese LAN, una per il cavo proveniente dallo switch, router o hub o qualsiasi

altro punto di rete, e l'altra per il cavo che va al dispositivo finale.

Il secondo pezzo si chiama splitter (o picker) e ha il compito

di separare l'alimentazione elettrica dal cavo di rete. Il picker ha due

prese di rete, una per il cavo proveniente dall'injector e una per il

collegamento del dispositivo non PoE, e un connettore di alimentazione in cui

è derivata l'alimentazione aggiunta dall'injector.

Esistono due tipi di picker, attivo e passivo. Nel primo la tensione proveniente

dall'injector è regolata in base alle caratteristiche del dispositivo

da alimentare. Nel passivo la tensione in uscita è uguale a quella inserita

dell'injector. Negli splitter di tipo attivo è trasformata nei

voltaggi standard di 12 V, 6 V o 5 V, sempre in corrente continua.