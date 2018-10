MarketsandMarkets ha di recente pubblicato un nuovo report su una ricerca di mercato relativa ai POS cloud.

MarketsandMarkets è una società di ricerche B2B che annovera tra i suoi clienti l’80% delle aziende Fortune 1000.

Il report porta il (lungo) nome di Cloud POS Market by Component, Organization Size, Application Area (Retail and Consumer Goods, Travel and Hospitality, Transportation and Logistics, Media and Entertainment, and Healthcare), and Region - Global Forecast to 2023.

Secondo questo studio, la dimensione globale del mercato del POS cloud dovrebbe aumentare dagli 1,34 miliardi di dollari nel 2018 a 3,73 miliardi di dollari entro il 2023. Con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 22,7% durante il periodo di previsione.

A un sistema POS cloud è possibile accedere da un qualsiasi dispositivo con una connessione Internet.

Ciò fornisce la flessibilità di poter visualizzare in tempo reale le percentuali di utilizzo della forza lavoro, l’inventario e i rapporti sulla produttività. Inoltre, vantaggi quali la gestione efficiente di vari punti vendita in tutte le location hanno contribuito in modo significativo alla crescente domanda di soluzioni POS cloud.

POS cloud: un mercato in crescita

Il mercato POS cloud come servizi ha la formazione, consulenza e integrazione, e i segmenti di supporto e manutenzione.

Il segmento dei servizi di supporto e manutenzione dovrebbe crescere a un tasso più elevato durante il periodo di previsione. I servizi di supporto e manutenzione includono il supporto relativo all'implementazione e all'utilizzo delle soluzioni erogate dai fornitori di cloud POS.

I servizi di manutenzione facilitano gli aggiornamenti ai sistemi esistenti e aiutano a risolvere i problemi del prodotto. Le funzioni aziendali sono dinamiche; quindi, l'aspetto della sicurezza ad esse correlato deve essere aggiornato in base alle modifiche richieste. I servizi di supporto e manutenzione sono parte integrante dell'implementazione delle soluzioni POS cloud. Il motivo è che queste soluzioni richiedono frequenti aggiornamenti e patch.

Il mercato globale dei POS cloud per regione copre Nord America, Asia-Pacifico (APAC), Europa, Medio Oriente e Africa (MEA) e America Latina. MarketsandMarkets stima che l'APAC mantenga la posizione di mercato dalle maggiori dimensioni nel 2018. Ciò grazie all'ampia presenza di vendor e alla rapida adozione di soluzioni basate su cloud nella regione.

Prevede inoltre che il mercato nella regione APAC crescerà al massimo CAGR durante il periodo di previsione. Ciò grazie alla crescente consapevolezza e all'adozione di soluzioni POS cloud per operazioni aziendali redditizie e scalabili.

Il report studia anche diverse strategie di crescita, quali fusioni e acquisizioni, partnership e collaborazioni, sviluppi, adottate dai principali player per espandere la loro presenza nel mercato globale del POS cloud.

Il report è accessibile a questo indirizzo.