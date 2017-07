Plantronics Voyager 8200 UC, la cuffia Bluetooth per il business

Plantronics Voyager 8200 UC è una cuffia dal target business, dedicata ai professionisti e da mettere alla prova negli ambienti di lavoro. Quando si parla di cuffie Bluetooth si pensa inevitabilmente, per prima cosa, all’intrattenimento e al divertimento. Ma il marchio Plantronics è molto legato anche, oltre che alle tecnologie audio, al mondo professionale e allo smart working.

La cuffia Bluetooth Plantronics Voyager 8200 UC è dunque progettata con in mente i professionisti che hanno la necessità di lavorare, e quindi concentrarsi, in qualsiasi ambiente e in ogni momento. E magari effettuare chiamate e conference call in cui è importante sentire (e farsi sentire) al meglio. Può essere in un open space o nell’affollato vagone di un treno, in una sala d’attesa rumorosa o in qualsiasi altra circostanza, la Voyager 8200 UC è dotata di ciò che serve per offrirci l’isolamento dai rumori di fondo (e quindi la massima concentrazione) di pari passo alla qualità del suono.

Nella dotazione tecnologica della Plantronics Voyager 8200 UC troviamo: microfoni omni-direzionali a doppia associazione, elaborazione avanzata del segnale digitale, due livelli di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la tecnologia Smart Sensor. L’ANC ha una doppia modalità in modo da poter selezionare quella più adatta all’ambiente. La tecnologia Smart Sensor sfrutta i sensori per una sorta di “intelligenza contestuale”: rileva quando la cuffia è indossata per darci la possibilità ad esempio di rispondere alle chiamate. I microfoni omni-direzionali agiscono per rimuovere i rumori di fondo e far sentire con maggiore chiarezza la nostra voce al nostro interlocutore, durante le telefonate.

La connettività Bluetooth ci offre piena libertà di movimento con una durata della batteria dichiarata fino a 24 ore. C’è comunque anche un cavo da 3,5 mm per l’audio, quando la connettività wireless non è possibile o non è disponibile. Il look della cuffia è sobrio ed elegante e la qualità del suono stereo ci consente di ascoltare con gusto la nostra musica preferita, che è poi un modo utilizzato da molti per concentrarsi durante il lavoro (ma attenzione, come sempre, a mantenere i volumi a un livello adeguato).

Il produttore dichiara la compatibilità con computer Windows e Mac e con molti smartphone e tablet sia iOS sia Android. In dotazione c’è anche l’adattatore USB Plantronics BT600, nel caso dovesse servire. La cuffia Plantronics Voyager 8200 UC sarà disponibile in Italia a partire da settembre in due versioni, nera o bianca. Il prezzo consigliato dal produttore non è leggerissimo: 349 euro.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Plantronics.