Pronta la piattaforma che certifica il vino Made in Italy

Dioniso è una piattaforma per l'intero settore del vino in Italia, "che dimostra come il digitale può rendere concreti concetti come sicurezza, tracciabilità, fiducia nell’origine e nella qualità dei prodotti”.

Sono parole di Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia, società che nell'ambito dell'iniziativa Digitaliani ha inteso portare la trasformazione digitale sul terreno di un'eccellenza nazionale come il vino.

È indubbio che il settore vitivinicolo in Italia abbia un ruolo trainante nell'industria agricola e rappresenti il fiore all'occhiello del Made in Italy.

Per questo motivo produttori di uva e vino, soggetti a processi di certificazione (DOC, DOCG), si rivolgono a enti come Valoritalia per certificare la qualità del loro prodotto ed il rispetto delle normative vigenti.

Con Hitachi Systems CBT e Penelope, Cisco ha sviluppato Dioniso, nuova piattaforma applicativa per le certificazioni vitivinicole e il tracciamento della filiera, appositamente per Valoritalia.

Dioniso è un'applicazione sviluppata da Hitachi Systems CBT sulla piattaforma WebRainbow 5, che permette di digitalizzare i processi di certificazione, facilitando la tracciabilità della filiera e agevolando la comunicazione tra ente certificatore e i suoi interlocutori.

Il sistema implementato permette a Valoritalia di semplificare, ottimizzare e automatizzare il processo ispettivo che sottende la certificazione del prodotto “Vino”, partendo dalla fase delle denunce uva, passando per le operazioni di cantina e le giacenze di magazzino, per giungere all’analisi delle compliance, ai disciplinari e al rilascio delle fascette.

Con il supporto digitale si ottiene dunque, una immagine costantemente aggiornata di ogni produttore per tipologia di prodotto ed ecosistema, in termini di anno e numerosità di unità certificate.

Per Kazuyuki Yamamoto, President & CEO di Hitachi Systems CBT, “la soluzione è un importante passo avanti per il sistema vitivinicolo italiano, dal momento che garantisce rigore nella raccolta dei dati e permette di tenere sotto controllo l’intero processo produttivo, dando, in ultima istanza, la certezza al consumatore della reale qualità del prodotto”.

A breve il portale sarà disponibile per tutti gli attori coinvolti, in particolar modo per i produttori di vino, che potranno in ogni momento verificare lo status della propria produzione e aumentare il proprio livello di competitività e produttività all’interno del mercato.