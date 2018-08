PhotoMaker 3.0 è una soluzione che potrebbe interessare gli appassionati di fotografia di più lungo corso: consente infatti di convertire in formato digitale negativi e diapositive. Il dispositivo è compatibile con PC e Mac e include il software di photo editing.

PhotoMaker 3.0 consente la digitalizzazione di 7 tipologie di pellicola, mediante l’impiego di diversi inserti e specifici adattatori. Supporta diapositive e negativi 35 mm, 127, 126 KPK e 110, e fotogrammi di filmati 8 mm e Super 8.

La scansione avviene con una procedura semplice e rapida e la soluzione è anche autonoma. Può infatti salvare le immagini digitali nella memoria interna (massimo 40) o, opzionalmente, su schede SD/SDHC. Con il cavo adatto (che però non è incluso) è anche in grado di visualizzare le fotografie sul televisore.

PhotoMaker 3.0, dai negativi al digitale

La procedura è semplice: basta caricare la pellicola con l’adattatore opportuno e premere un tasto. La scansione avviene anche in maniera veloce: 3 secondi per diapositiva, dichiara il produttore.

PhotoMaker 3.0 può essere collegato a qualsiasi PC Windows o Mac per scaricare le immagini. Queste vengono comunque salvate nella memoria interna oppure direttamente in una scheda di memoria SD/SDHC.

Quindi l’operatività è stand-alone e non è richiesto necessariamente il computer. Nel caso si preferisca utilizzarla, anche la scheda SD/SDHC è però opzionale e non è inclusa nella dotazione.

Le scansioni vengono salvate in formato Jpeg, con una risoluzione di 20 megapixel. È poi possibile usare il software in dotazione per migliorare e correggere le immagini, anche automaticamente.

La versione aggiornata presenta uno schermo Lcd migliorato.

Maggiori informazioni su PhotoMaker 3.0 sono disponibili sul sito Avanquest.