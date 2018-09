Signify, il nuovo nome di Philips Lighting, sfrutta il palcoscenico internazionale dell’IFA di Berlino per lanciare numerose novità Philips Hue.

Alcune di esse erano state preannunciate in precedenza. Tutte rientrano naturalmente nell’ambito della linea d’illuminazione Philips Hue, di luci per la smart home.

La nuova gamma Philips Hue Adore porta l’illuminazione smart del marchio anche nel bagno di casa. Questa linea è stata introdotta nel mese di agosto in Europa e negli Stati Uniti.

La linea è composta da uno specchio illuminato per il bagno, varie configurazioni di spot e un pannello da soffitto. Si tratta di sistemi d’illuminazione progettati per ambienti umidi e certificati con protezione IP44. I prezzi, a seconda dei prodotti, variano dai circa 80 euro ai circa 250 euro.

Philips Hue Aurelle è un pannello luminoso dal design slim, da installare a soffitto. Può anche essere posizionato a parete ed è disponibile in varie dimensioni e in due livelli diversi di luminosità. I prezzi variano da 35 ai 199 euro.

Luci smart in casa e in giardino

La gamma di lampadine dell’ecosistema d’illuminazione smart si amplia con la Philips Hue white GU10. Questo faretto presenta una temperatura colore di 2700 Kelvin ed è disponibile sia in confezione singola che in pacchetto da due.

Anche la gamma d’illuminazione smart per esterno conosce un ampliamento, con la Philips Hue Lightstrip Outdoor. Si tratta di una striscia luminosa flessibile ideata per evidenziare con un tocco di luce elementi degli ambienti esterni, come il giardino. È caratterizzata da un livello di protezione IP67. La nuova Philips Hue Lightstrip Outdoor sarà disponibile da ottobre in due differenti misure: 2 e 5 metri.

Philips Hue Play dichiara chiaramente i suoi intenti fin dal nome. Si tratta di una barra luminosa compatta e versatile pensata per aggiungere un tocco coinvolgente a una postazione entertainment. È possibile anche sincronizzarla ai film o ai giochi, per una vera esperienza d’immersione nell’atmosfera.

Le lampade della gamma Philips Hue Signe aiutano a creare effetti di luce d’ambiente eleganti e d’atmosfera. Sono caratterizzate da un design slim che facilita il posizionamento, ad esempio, nei pressi del televisore. Oppure in angoli della casa per illuminare una zona un po’ buia o per creare l’illuminazione giusta per il momento.

Il formato lampada da tavolo costa 170 euro, quello da pavimento costa 270 euro.

Maggiori informazioni sul sito dell’azienda.