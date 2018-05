Perché fare Seo continua a essere importante

Molti brand e imprese già lo sanno: il Seo è importante e c’è bisogno del suo lavoro per avere una valida presenza online. Il Seo migliora ricerca e visibilità complessive di un sito web, ma quali altri valori può offrire? Proviamo a elencarne alcuni.

La ricerca è spesso la fonte principale del traffico sul sito web. La ricerca è una parte enorme delle prestazioni del sito web della maggior parte delle aziende, così come una componente critica del rapporto con gli utenti e, in ultima analisi, la strada per completare una conversione o un impegno.

Come molti sanno Google è il principale motore di ricerca a livello mondiale con il 75% delle ricerche e quasi l’unico in Italia dove la quota di mercato supera il 90%.

Questo non vuol dire che tutti i motori di ricerca non contribuiscano alla visibilità di un brand, soprattutto in un ottica globale, ma solo che Google è il leader e quindi le sue linee guida sono importanti da seguire.

Dalla fiducia alle conversioni. Il lavoro del Seo

Seo costruisce fiducia e credibilità. L'obiettivo di ogni Seo esperto è di stabilire una solida base per un sito web con una esperienza utente pulita ed efficace. Molti elementi vanno a stabilire l'autorità per quanto riguarda i motori di ricerca come Google. Oltre ai fattori di cui sopra, l'autorità è maturata nel tempo come risultato di elementi come la qualità dei profili di backlink, il comportamento positivo dell'utente, il machine learning e l’ottimizzazione degli elementi e dei contenuti della pagina. È importante sapere però che l’importanza di un brand online si costruisce nel tempo e non con un paio di mosse Seo azzeccate. Google apporta migliaia di modifiche agli algoritmi ogni anno. Per questo il Seo è un continuo lavoro di aggiornamento per rimanere al passo con l’evoluzione del motore di ricerca.

Un buon Seo significa anche una migliore esperienza utente. Tutti vogliono una migliore classificazione e la massima visibilità. Pochi però si rendono conto che un'esperienza utente ottimale ha un grande ruolo per raggiungere l’obiettivo. Google ha imparato a interpretare un'esperienza utente favorevole o sfavorevole, in questo modo un'esperienza utente positiva è diventata un elemento fondamentale per il successo di un sito web. I clienti sanno quello che vogliono. Se non riescono a trovarlo, ci sarà un problema. E le prestazioni ne risentiranno.

Seo locale significa maggiore coinvolgimento, traffico e conversioni. Con il crescente dominio del traffico mobile, la ricerca locale è diventata una parte fondamentale del successo delle piccole e medie imprese. Local Seo mira a ottimizzare le proprietà digitali in modo che le persone possano trovare rapidamente e facilmente quello che cercano, mettendoli un passo più vicino a una transazione. Le ottimizzazioni locali si concentrano su città, regioni e persino stati specifici, per stabilire un mezzo valido per la messaggistica di un marchio a livello locale. Per farlo il Seo deve ottimizzare il sito e il contenuto, evidenziando le citazioni locali e backlink, così come gli elenchi locali rilevanti per la posizione e il settore di attività di un marchio. Ci dovrebbe essere anche una forte enfasi sulle recensioni degli utenti.

Il Seo influisce sul ciclo di acquisto. I clienti fanno le loro ricerche. Questo è uno dei maggiori vantaggi di internet dal punto di vista dell'acquirente. Utilizzando tattiche Seo per trasmettere il messaggio dell’azienda l'importanza e l'affidabilità di ciò che si offre ai clienti sarà di fondamentale importanza. Senza dubbio avrà anche un impatto positivo sul ciclo degli acquisti, se fatto bene. Le marche devono essere visibili nei luoghi in cui le persone ne hanno bisogno. Il Seo locale migliora la visibilità e consente ai potenziali clienti di trovare le risposte e alle aziende che le forniscono.

È relativamente economico. Il Seo è relativamente a buon mercato e il guadagno sarà molto probabilmente notevole in termini di beneficio di un marchio. In più non si tratta di un costo di marketing, ma di un vero investimento di business. Una buon lavoro del Seo terrà il passo per gli anni a venire.

È quantificabile. Anche se il Seo non offre un Roi più facile da calcolare come quello della ricerca a pagamento, è possibile misurare quasi tutto con una adeguata azione di monitoraggio e analisi. Il grosso problema è cercare di collegare i punti poiché non c'è un modo definitivo per capire la correlazione tra tutte le azioni intraprese. Tuttavia, vale la pena di capire come alcune azioni influiscano sulla performance e sulla crescita.

Se non sei a pagina 1 non stai vincendo. Non è un segreto nel mondo del Seo che se non sei a pagina 1, è probabile che non stai vincendo nella corsa ai clic degli utenti. Uno studio recente mostra che le prime tre posizioni nella classifica della ricerca danno quasi il 40% di tutti i click-through, mentre fino al 30% di tutti i risultati a pagina 1 e 2 non viene cliccato affatto. Che cosa significa questo? Due cose: se non siete a pagina 1, dovrete esserci, ci sono ancora troppi casi in cui un utente digita una query di ricerca e non riesce a trovare esattamente ciò che sta cercando.