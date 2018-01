Perché gli attacchi DDoS aumentano e cosa possiamo fare

6 Quanti fronti di attacco apre l’IoT e quali devono essere le azioni di tutela che un’azienda di produzione può mettere in atto?

Nel 2017, oltre ad essere impiegate per realizzare attacchi di grande volume, le botnet IoT sono state sfruttate anche per colpire applicazioni, servizi e dispositivi di infrastruttura come i firewall. Rispetto alle botnet "tradizionali", costituite da PC infetti, le botnet IoT possono sfruttare un numero di gran lunga maggiore di apparati, che per giunta sono anche più vulnerabili, col risultato di avere a disposizione una potenza di fuoco estremamente grande.

I dispositivi IoT sono prede davvero allettanti per gli attaccanti perché in moltissimi casi vengono distribuiti con impostazioni di fabbrica non sicure, ad esempio contengono password di default che non vengono poi modificate dall’utente, spesso consentono il libero accesso ai sistemi di gestione tramite le interfacce Internet presenti sui dispositivi o ancora sono dotati di codici non sicuri sfruttabili in modalità remota.

È quindi necessario che le aziende includano gli attacchi DDoS nelle loro strategie di valutazione del rischio, alla stregua di eventi naturali come terremoti, inondazioni e incendi, e adottino opportune soluzioni di protezione, business continuity e disaster recovery, che nel caso della protezione da attacchi DDoS “IoT” si traducono in servizi cloud utilizzabili on demand in caso di necessità.. Dal punto di vista della prevenzione, in mancanza di standard di sicurezza adeguati da parte dei produttori di apparati IoT, resta fondamentale la cooperazione internazionale tra ISP allo scopo di bloccare gli attacchi il più possibile vicino alle sorgenti.