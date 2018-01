La penna digitale che fa lavorare meglio con smartphone e tablet

Wacom ha annunciato Bamboo Tip, una nuova penna digitale con punta fine per dispositivi Android e iOS.

È per chi desidera prendere appunti in digitale e utilizza dispositivi diversi per le proprie attività, e non vuole avere problemi di compatibilità e abbinamento.

Il dispositivo è progettato per scrivere su dispositivi Android, iPhone e iPad e per passare da uno all’altro senza eseguire un nuovo abbinamento.

Bamboo Tip è il frutto di decenni di esperienza Wacom nelle tecnologie legate alle penne digitali, grazie alle quali è stato migliorato il rilevamento su touchscreen in modo da assicurare precisione e affidabilità nel contatto tra la punta e lo schermo.

L'utente può passare da un dispositivo all'altro senza attendere che il dispositivo e la penna si siontonizzino. Questo significa che è possibile prendere appunti sull'iPhone, rappresentarli in uno schizzo sull'iPad, quindi presentare le proprie idee a un'altra persona utilizzando il suo dispositivo Android.

Bamboo Tip ha una superficie in alluminio anodizzato blu scuro, è confortevole al tatto ed è dotata di un solido fermaglio.

Le 20 ore di autionomia della batteria la rendono totalmente portatile.

Dopo la carica iniziale è sufficiente premere il pulsante sulla penna digitale Bamboo Tip per accenderla.

Si spegnerà dopo alcuni minuti di inutilizzo o quando viene premuto l'apposito pulsante. Un interruttore in cima alla penna digitale consente, inoltre, di regolare le prestazioni con precisione cambiando la frequenza alla quale la penna digitale comunica con un dispositivo.

La penna è disponibile in Europa, Giappone e Usa, costa 59,90 euro.