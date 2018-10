Le spedizioni di Pc in tutto il mondo hanno registrato una crescita piatta nel terzo trimestre del 2018. Hanno totalizzato 67,2 milioni di unità, con un incremento dello 0,1% rispetto al terzo trimestre del 2017.

Ciò, secondo i risultati preliminari di Gartner. Le statistiche finali saranno disponibili per i clienti del programma PC Quarterly Statistics Worldwide by Region di Gartner.

EMEA, Asia-Pacifico e Giappone hanno registrato una crescita nel terzo trimestre del 2018. Invece, Stati Uniti e America Latina una diminuzione. L'America Latina ha mostrato il calo più pronunciato, dell’8,5%, dopo aver mostrato una certa stabilizzazione all'inizio del 2018. Tuttavia, questi risultati sono in linea con le aspettative di Gartner in vista dei limiti nella fornitura di CPU per il resto dell'anno.

I Pc aziendali sostengono il mercato

Lenovo si è assicurata il primo posto nel mercato mondiale, con una crescita del 10,7%. La crescita è trainata dalla ripresa della trazione nel mercato commerciale e dalla joint venture con Fujitsu.

HP è scesa in seconda posizione, ma ha registrato il suo quarto trimestre consecutivo di crescita delle spedizioni anno su anno. HP ha mostrato una forte crescita delle spedizioni desktop, che ha indicato una forte domanda tra gli acquirenti aziendali.

Dell ha registrato il decimo trimestre consecutivo di crescita delle spedizioni, con una crescita del 5,3% nel terzo trimestre del 2018. Dell ha fatto registrare buoni risultati in EMEA, Asia-Pacifico e Giappone. Mostrando una crescita in entrambi, i Pc desktop e portatili, in queste regioni. Tuttavia, le spedizioni di Dell sono diminuite in America Latina e negli Stati Uniti a causa della debolezza del mercato dei Pc portatili.

Nel mercato Pc degli Stati Uniti, le spedizioni sono diminuite dello 0,4 per cento rispetto al terzo trimestre del 2017. Mentre le spedizioni desktop erano stabili, quelle di Pc portatili sono leggermente diminuite rispetto a un anno fa. Il principale driver del mercato ha continuato a essere la domanda dei Pc aziendali.

HP ha continuato a essere il leader di mercato negli Stati Uniti, con il 30,7 percento del mercato. Nonostante abbia registrato un calo dello 0,8 per cento, Dell è rimasta in seconda posizione. Dell potrebbe essere stata influenzata dalla debolezza della domanda di Pc portatili negli Stati Uniti.

Il mercato in Europa e Asia

Le spedizioni di Pc nell'area EMEA hanno raggiunto 18,9 milioni di unità nel terzo trimestre del 2018. Ciò rappresenta un aumento dell'1,1 percento su base annua. Nel complesso, la domanda dei Pc consumer ha continuato a diminuire. Mentre le vendite di Pc aziendali sono rimaste le uniche a sostenere il mercato. Tuttavia, la domanda guidata dagli aggiornamenti di Windows 10 in Europa occidentale dovrebbe rallentare in futuro.

Le spedizioni in Asia-Pacifico hanno totalizzato 24,3 milioni di unità. Con un aumento dello 0,3% rispetto al terzo trimestre del 2017. La domanda di Pc dal segmento commerciale ha sostenuto il mercato. Le spedizioni in Cina sono cresciute dello 0,8 percento nel terzo trimestre del 2018. Mostrando una ripresa progressiva e graduale da un costante calo degli ultimi trimestri.

I dati, specifica Gartner, includono Pc desktop, notebook e premium ultramobile (come Microsoft Surface), ma non Chromebook o iPad. Tutti i dati sono stimati sulla base di uno studio preliminare; le stime finali saranno soggette a modifiche. Le statistiche si basano sulle spedizioni ai canali. Inoltre, i risultati di Lenovo includono le unità di Fujitsu a partire dal 2Q18, per riflettere la joint venture chiusa nel maggio 2018.

Informazioni complete sono disponibili sul sito Gartner, a questo indirizzo.