Pc deployment più veloce con Dell EMC

Si chiama ProDeploy Client Suite la soluzione disponibile per i sistemi Dell Latitude, OptiPlex e Precision messa a punto da Dell EMC che, grazie a tre differenti livelli di servizio, training e certificazione, promette un deployment di pc più veloce del 35 per cento un risparmio fino a 620 dollari per dispositivo installato.

A certificarlo ci pensano, rispettivamente, un report di Principled Technologies commissionato a maggio 2016 da Dell, e i risultati calcolati da un sondaggio su 550 aziende alla base del White Paper IDC commissionato da Dell a luglio dello scorso anno e intitolato “The Business Value of Utilizing Deployment Services”.

Una Suite per alleggerire l’esperienza di deployment

È proprio quest’ultima a dimostrare come le aziende che scelgono di avvalersi di provider specializzati nel deployment di pc desktop possano conseguire importanti risparmi sui costi, completare le fasi di installazione più velocemente e garantire una migliore esperienza agli utenti finali.

Da qui l’abbrivio per dichiarare che, utilizzando ProDeploy Client Suite, i clienti possono affidare a Dell EMC e ai suoi partner specializzati tutti gli aspetti legati al deployment, come la pianificazione, la configurazione, l’installazione, la migrazione dei dati e il trasferimento di conoscenza.

Ai clienti viene, infatti, assegnato un apposito engagement manager che funge da punto di riferimento per la gestione del progetto, mentre l’accesso assegnato al portale self-service TechDirect fornisce aggiornamenti sullo stato di avanzamento del lavoro e delle configurazioni.

Tre livelli di servizio per utilizzare immediatamente i sistemi appena ricevuti

Strutturata in tre differenti proposte, ProDeploy Client Suite fornisce ai responsabili It la flessibilità necessaria per affidare in outsourcing le lunghe operazioni di deployment che distolgono il personale It da iniziative maggiormente strategiche.

Nello specifico, con Basic Deployment, i sistemi vengono preparati per il deployment e arrivano con l’immagine caricata, il BIOS configurato e le asset tag applicate.

In aggiunta, con ProDeploy, oltre a quanto previsto da Basic Deployment, un tecnico specializzato nei deployment sviluppa un piano di implementazione per coprire tutti gli aspetti dell’installazione e configurazione di hardware e software di sistema, dell’installazione onsite 24/7 e del trasferimento di conoscenza successivo.

Come riportato in una nota ufficiale dalla società: i clienti possono avvalersi anche del tool ImageAssist per creare, installare e mantenere rapidamente una singola immagine dinamica cross-platform. Proprio quest’ultimo, nei test condotti da terze parti, ha richiesto l’88 per cento di tempo amministrativo in meno da parte del cliente rispetto alla creazione manuale delle immagini.

Infine, con il servizio end-to-end ProDeploy Plus, è possibile gestire le attività richieste per portare un nuovo pc dalla fabbrica alla scrivania dell’utente rendendolo operativo in tempi brevissimi. Oltre a quanto previsto da ProDeploy, i clienti ProDeploy Plus possono utilizzare anche Dell Connected Configuration per definire un punto di distribuzione aziendale per Microsoft System Center Configuration Manager allo scopo di configurare in sicurezza BIOS, immagine e associazione di dominio, mentre non mancano la migrazione dei dati con cancellazione sicura dei sistemi legacy, crediti utilizzabili in qualunque momento per iniziative di training, assistenza post deployment di trenta giorni e un ProSupport Technical Account Manager dedicato

I vantaggi per i partner Dell EMC

Ai partner di canale, che possono rivendere i servizi di deployment o erogarli in affiancamento, ProDeploy Client Suite fornisce un framework progettato per aumentarne le capacità, accrescere il fatturato derivante dai servizi e offrire ai clienti la miglior esperienza di deployment possibile.

Formazione e certificazione sono, infatti, accessibili dal già citato portale self-service TechDirect, e i partner che conseguono la Deployment Services Competency ottengono l’accesso alle metodologie e ai tool Dell EMC e sono ammessi a fornire i servizi ProDeploy Plus e ProDeploy in affiancamento a Dell EMC.