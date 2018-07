Sono più di cinquanta le patch di sicurezza di Microsoft per il mese di luglio, rese disponibili mediante i security update.

Molte delle patch riguardano i browser Internet Explorer e Microsoft Edge.

Ma sono coinvolti anche altri componenti del sistema Windows così come altre applicazioni. Release di sicurezza riguardano anche Adobe Flash Player.

Anche Adobe dal canto suo, ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per Flash Player, Acrobat e altri software.

Poco meno di venti sono le vulnerabilità classificate come Critical. Come di consueto, le best practice relative alla sicurezza raccomandano di applicare gli aggiornamenti non appena essi sono disponibili.

Informazioni su vulnerabilità e patch

Le informazioni sulle vulnerabilità indirizzate e sulle patch di sicurezza di Microsoft sono disponibili a questo indirizzo.

Le release note offrono un sommario dei contenuti dei security update.

La lista dei security update elenca tutti i collegamenti ai dettagli, agli articoli di approfondimento e ai download sulle vulnerabilità.

Diverse software house specializzate in sicurezza offrono descrizioni e dettagli sulle vulnerabilità scoperte.

Ad esempio Trend Micro, nel suo TrendLabs Security Intelligence Blog.

Oppure Symantec, nel suo blog Threat Intelligence.