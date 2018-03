Perchè si parla ancora di passare da Ipv4 a Ipv6

Periodicamente negli anni scorsi sono comparsi articoli che profetizzavano l'esaurimento degli indirizzi Internet protocol versione 4 (IPv4) con relativo passaggio a Ipv6.

L' Ipv6 è l'ultima versione del protocollo Internet, che identifica i dispositivi su Internet in modo che possano essere localizzati. Ogni dispositivo che utilizza Internet viene identificato attraverso il proprio indirizzo Ip affinché la comunicazione internet funzioni.

La versione precedente, IPv4, utilizza uno schema di indirizzamento a 32 bit per supportare 4,3 miliardi di dispositivi, che è stato ritenuto sufficiente. Poi la crescita di Internet e degli oggetti connessi ha mostrato i limiti del protocollo. C’era bisogno di più indirizzi.

Ipv6, infiniti indirizzi

Così nel 1998 l’Ietf, Internet engineering task force, ha creato l' Ipv6, che utilizza invece l'indirizzamento a 128 bit per sostenere circa 340 trilioni di miliardi (o 2 alla 128esima potenza, se volete).

Invece del metodo dell'indirizzo Ipv4 di quattro serie di numeri da una a tre cifre, l'Ipv6 utilizza otto gruppi di quattro cifre esadecimali, separati da punti.

Nel suo lavoro, l’Ietf ha incluso miglioramenti rispetto al vecchio protocollo. Così l'Ipv6 è in grado di gestire i pacchetti in modo più efficiente, migliorare le prestazioni e aumentare la sicurezza. E consente ai fornitori di servizi Internet di ridurre le dimensioni delle loro tabelle di routing rendendole più gerarchiche.

Tenuto conto di tutti questi vantaggi, sembra strano che l'industria stia impiegando molto tempo per passare dall'Ipv4 alla versione 6.

Perchè il ritardo

Il motivo è in parte dovuto al fatto che la traduzione degli indirizzi di rete (Nat) ha contribuito a ritardare la transizione. Il Nat consente di indirizzare il traffico verso migliaia e migliaia di indirizzi Ip individuali su reti private attraverso gateway Nat che utilizzano ciascuno un solo indirizzo Ip pubblico.

Le reti portanti e gli ISP sono stati i primi ad avviare la diffusione dell'Ipv6 sulle loro reti, mentre le reti mobili sono state le prime a pagare.

Ad esempio, T-Mobile USA ha oltre il 90% del suo traffico sull’Ipv6, con Verizon Wireless che è ancora un po’ indietro (82,25%). Secondo il gruppo industriale World Ipv6 Launch, secondo i dati di Comcast e AT&T, le sue reti sono rispettivamente del 63% e del 65%. I principali siti web stanno seguendo la stessa sorte - appena meno del 30%.

Le imprese sono in fase di implementazione, con poco meno di un quarto delle imprese che pubblicizzano prefissi IPv6, secondo il rapporto della Internet Society "State of IPv6 Deployment 2017".

La complessità, i costi e i tempi di completamento sono i motivi principali del ritardo. Inoltre, alcuni progetti sono stati ritardati a causa della compatibilità del software. Ad esempio, un rapporto del gennaio 2017 affermava che un bug in Windows 10 "stava compromettendo gli sforzi di Microsoft per installare una rete Ipv6 nella sua sede centrale di Seattle".

Transizione comunque in atto

La Internet Society ha detto che il prezzo degli indirizzi Ipv4 raggiungerà il picco nel 2018, e poi i prezzi caleranno dopo che l'implementazione dell’ Ipv6 avrà superato il 50%. Attualmente, secondo Google, il mondo ha dal 20% al 22% di adozione IPv6, (ma negli Stati Uniti è circa il 32%).

Poiché il prezzo degli indirizzi Ipv4 comincia a diminuire, l’Internet society suggerisce che le imprese vendano i loro indirizzi Ipv4 esistenti per contribuire a finanziare la diffusione dell'Ipv6.

Il Massachusetts Institute of Technology ha fatto questo, secondo una nota pubblicata su GitHub. L'università ha concluso che otto milioni dei suoi indirizzi Ipv4 erano "in eccesso" e potevano essere venduti senza incidere sulle esigenze attuali.

Inoltre, man mano che si verifica un maggior numero di implementazioni, sempre più aziende inizieranno a fatturare l'uso degli indirizzi Ipv4, mentre forniranno gratuitamente i servizi Ipv6.

Non c’è una data ufficiale di spegnimento dell’Ipv4, quindi le persone non dovrebbero essere preoccupate che il loro accesso a Internet possa improvvisamente scomparire un giorno. Man mano che sempre più reti passano, più siti di contenuti supportano l'Ipv6 e più utenti finali aggiornano le proprie apparecchiature per le funzionalità Ipv6, il mondo si allontanerà lentamente dall'Ipv4.