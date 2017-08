Dopo le partenze intelligenti ci sarà la smart mobility

Con la giornata da bollino nero su strade e autostrade italiane prevista per sabato 5 agosto, si torna a parlare di partenze intelligenti, ma si dovrebbe puntare l'asse del discorso sulla smart mobility. Cioè coinvolgere già la tecnologia disponibile anche in questo frangente della vita quotidiana.

Kapsch TrafficCom, società specializzata in soluzioni per la gestione del traffico anticipa quali saranno le tecnologie che ci renderanno le partenze meno stressanti. Al di là delle auto a guida autonoma, molte soluzioni sono già realtà o molto vicine all’essere applicate.

La smart mobility nasce con il post-telepass

Se il telepass ha rappresentato una rivoluzione, riducendo le code ai caselli, i sistemi definiti multi-lane free-flow (MLFF) faranno di più evitando del tutto gli imbottigliamenti che si creano nelle giornate del grande esodo estivo.

Kapsch TrafficCom è stata la prima società in Italia ad aver ideato, progettato e realizzato un sistema automatico per il controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato, installato a Bologna nel 1994, sistema precursore di tutti i sistemi automatici oggi attivi nel nostro Paese. Da allora Kapsch ha installato sistemi automatici di controllo degli accessi alle ztl italiane in importanti città tra cui Roma, Napoli, Torino, Ravenna, Salerno, Piacenza, Bergamo, e Bardonecchia

Al posto delle barriere (costose e ingombranti) ci saranno portali, simili a quelli già usati per i tutor, che dotati di telecamere registrano il passaggio dei veicoli e grazie a trasmettitori comunicano con i dispositivi installati su auto e camion addebitando il relativo pedaggio.

I guidatori sentiranno solo un semplice bip dell’unità di bordo del loro veicolo, ma non avranno bisogno di rallentare alle barriere e questo eliminerà rallentamenti e code che attualmente si verificano ai caselli. Questa soluzione permette anche di far intervenire gli agenti in caso di infrazione.

Sistemi a onde radio che comunicano con i portali per il pagamento dei pedaggi potranno inoltre aprire la strada ad ulteriori funzionalità. Come inviare informazioni utili sul traffico oppure segnalare incidenti ed ostacoli presenti lungo il tragitto.

Addirittura potrebbero essere gli stessi veicoli in transito a informare i portali (e quindi i centri di elaborazione dati) su eventuali situazioni di pericolo come forature e guasti che richiedono un intervento, oppure la presenza di ghiaccio sull’asfalto.

Se ci sono più strade, inoltre, questo sistema riconosce esattamente quella che abbiamo percorso, ripartendo subito il pedaggio ai diversi gestori autostradali. Questa soluzione consentirà anche di gestire proattivamente il traffico, scontando le tariffe per promuovere l’utilizzo delle strade in orari non di punta, per esempio nei giorni precedenti e successivi a weekend o di notte.

Questi portali, infine, sono poco ingombranti, per cui possono essere facilmente installati per cerare nuovi svincoli. Sono già realtà in molti Paesi europei, come Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera e nel resto del mondo sono usati negli Stati Uniti, in Cile ed Australia.

In Europa sono già in linea con la direttiva europea che vorrebbe il pedaggio calcolato sui km effettivamente percorsi che porterà a eliminare i sistemi, come quello svizzero, basati sulla vignetta. Il caso della Repubblica Ceca, inoltre, dove il sistema è stato ripagato dai ricavi dei pedaggi dopo soli 6 mesi dall’inizio dell’operatività, dimostra che la transizione verso questo tipo di sistema potrà avvenire facilmente.

Smart mobility è integrazione tra traffico urbano e interurbano

Lo stesso tipo di tecnologia usata nelle autostrade è già integrata e lo sarà sempre di più anche per la gestione della mobilità in città. Per esempio, portali più piccoli possono essere installati per misurare la velocità media anche in città, nonché gestire gli accessi alle zone a traffico limitato. Una curiosità: pochi sanno che l’Italia è stata la prima ad inventare le zone a traffico limitato, create per proteggere il patrimonio storico-culturale di nostri centri.

E se le grandi città sono ormai dotate di soluzioni automatizzate per la gestione del traffico, vedremo queste tecnologie sempre più diffuse anche nei piccoli centri cittadini, soprattutto nei borghi e nelle città di mare del sud Italia che hanno bisogno di gestire i picchi di visite durante la stagione estiva.