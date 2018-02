Le parole per dire 5G, da new radio a network slicing

Il 5G è la prossima generazione di tecnologia cellulare che promette di migliorare notevolmente velocità, copertura e reattività delle reti wireless. Di quanto tempo stiamo parlando? Da 10 a 100 volte più veloce della connessione cellulare tipica, e ancora più veloce di qualsiasi altra cosa che si può ottenere con un cavo fisico in fibra ottica.

Le prime reti 5G appariranno quest'anno in Usa da società come Verizon e AT&T, ma si prevede una più ampia disponibilità alle nostre latitudini nel 2019, quando le le apparecchiature di rete saranno aggiornate e compariranno gli smartphone 5G.

Il 5G ha un suo vocabolario che comprende termini come NR, New Radio. Non c'è bisogno di sapere molto su questo al di là del fatto che è il nome dello standard che l'intera industria wireless sta utilizzando ed è appena uscito nel mese di dicembre. Questo è importante perché significa che tutti parlano la stessa lingua quando si tratta delle loro reti 5G mobili.

Millimeter wave. Tutte le reti cellulari utilizzano onde aeree per trasportare i dati via etere, mentre le reti standard utilizzano lo spettro in bande di frequenze più basse come 700 megaHertz. Generalmente, più alta è la banda o la frequenza, maggiore è la velocità che si può raggiungere. La conseguenza di frequenze più elevate, tuttavia, è una gamma più corta.

Al fine di raggiungere quelle velocità 5G altissime, è necessario disporre di uno spettro di frequenze davvero altissime. La gamma d'onda millimetrica è compresa tra 24 gigaHertz e 100 gigaHertz. Il problema con lo spettro delle frequenze super-alte, oltre alla gamma corta, è piuttosto spinoso: una foglia soffia nel modo sbagliato e si ottengono interferenze. Dimenticatevi però di ostacoli come i muri.

Sub-6GHz. Dato che lo spettro ad alta banda può essere veramente fastidioso, c'è un movimento per abbracciare lo spettro a una frequenza molto più bassa, o qualsiasi cosa inferiore a 6GHz. L'ulteriore vantaggio consiste nel fatto che i vettori possono utilizzare lo spettro già in loro possesso per accedere alle reti 5G. T-Mobile, ad esempio, ha un'onda di 600MHz di spettro che intende utilizzare per alimentare la sua distribuzione 5G. Prima del sub-6GHz, sarebbe stato impossibile. Ecco perché vedremo più vettori abbracciare lo spettro delle frequenze più basse. Ma lo spettro di frequenza inferiore ha il problema opposto: mentre raggiunge grande distanza, non ha la stessa velocità e capacità della gamma d'onda millimetrica. L'ideale sarà per i vettori di utilizzare una miscela dei due.

Latenza. La latenza è il tempo di risposta tra quando si fa clic su un link o si avvia lo streaming di un video sul telefono, l'invio della richiesta fino alla rete, e quando la rete risponde e dà il sito web o inizia a riprodurre il video. Il tempo di ritardo può durare circa 20 millisecondi in condizioni normali. Con il 5G si riduce a 1 millisecondo, o circa il tempo necessario per terminare un flash in una normale fotocamera. Quella reattività è fondamentale per cose come lo streaming di un gioco sportivo in diretta nella realtà virtuale o per un chirurgo di New York per controllare una coppia di braccia robotizzate che eseguono una procedura a San Francisco.

Mimo. Un acronimo per più ingressi, uscita multipla. Fondamentalmente, è l'idea di spendere più antenne nei nostri telefoni e sulle torri cellulari. E si possono sempre avere più antenne. Essi alimentano la rete Gigabit LteT più veloce, e le aziende stanno implementando quello che è noto come 4x4 Mimo, in cui quattro antenne sono installate in un telefono cellulare.

Carrier aggregation. I vettori wireless possono prendere diverse bande di frequenze radio e unirle insieme, così come telefoni come il Samsung Galaxy S8 possono scegliere le frequenze più veloci e meno congestionate.

Qam. Il termine tecnico più o meno sta per modulazione di ampiezza quadrata. In pratica permette al traffico di muoversi rapidamente in modo diverso rispetto all'aggregazione dei vettori o al Mimo.

Beam forming. Questo è un modo per indirizzare i segnali 5G in una direzione specifica. Verizon ha utilizzato la formazione del fascio per lo spettro d'onda millimetrico aggirando ostruzioni come muri o alberi.

Network slicing. È la capacità di ritagliare singoli frammenti di spettro per offrire ai dispositivi specifici il tipo di connessione di cui hanno bisogno. Ad esempio, la stessa torre cellulare può offrire una connessione più lenta e di potenza inferiore a un sensore per un contatore dell'acqua collegato in casa vostra, offrendo allo stesso tempo una connessione più veloce e di bassa latenza a un'auto che naviga in tempo reale.