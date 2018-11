Arriva l’aggiornamento Parallels Toolbox 3.0 e, con esso, tre nuovi strumenti, proprio come il numero di versione, nella cassetta degli attrezzi.

Parallels Toolbox per Mac e Windows è il software che include una collezione di strumenti di utilità per il computer. Sviluppato dall’azienda nota soprattutto per le soluzioni di virtualizzazione, è una suite di tool sempre pronti all’uso, in un’unica interfaccia.

In totale, sono più di 30 gli strumenti di utilità inclusi nell’applicazione. Tool di manutenzione e produttività quali Pulisci hard disk, Trova duplicati o Scarica video. L’aggiornamento introduce tre strumenti del tutto nuovi, sia nella versione Windows che in quella Mac.

I nuovi strumenti di Parallels Toolbox 3.0

Per quanto riguarda la versione Mac, il primo nuovo tool si chiama Ora internazionale, World Time. Come suggerisce il nome, questo tool mostra l'ora locale di città situate in fusi orari diversi. È possibile scegliere tra migliaia di località in tutto il mondo. Per poi avere comodamente a portata di clic, nella barra menu del Mac, l’accesso all’ora locale.

Il secondo nuovo tool per Mac è Uninstall Apps, Disinstalla app nella versione localizzata. Consente di rimuovere le applicazioni e i loro file dal proprio Mac. Il terzo nuovo tool per Mac è Hidden Files, File nascosti. Questo mostra (o nasconde) i file e le cartelle nascosti.

Per quanto riguarda Parallels Toolbox 3.0 per Windows, c’è il nuovo Timer di sospensione. Sleep Timer esegue il conto alla rovescia dal tempo specificato a zero e quindi mette il computer in modalità di sospensione o lo arresta. Arrivano poi anche su Windows i tool Trova duplicati e Ridimensiona immagini.

La nuova versione del software introduce anche l’update di alcuni tool già esistenti e nuove funzioni nell’interfaccia. Tra queste, la possibilità di ricercare strumenti, dato ormai il numero elevato, nella finestra di Parallels Toolbox.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Parallels, a questo indirizzo.