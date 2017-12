Usare blockchain per pagamenti e storage cloud

Blockchain è conosciuta per le criptovalute tipo Bitcoin. Ma, come abbiamo visto in altri articoli, può essere utilizzata in altro modo ben oltre il denaro digitale. Dal mercato azionario alla banca, blockchain potrebbe essere il futuro della finanza e della tecnologia finanziaria. La tecnologia ha così tante applicazioni interessanti che centinaia di aziende sono spuntate per allargarne il raggio d’azione. Qui alcune delle aree potenziali di sviluppo.

Blockchain anche per l'Africa

BitPesa. L'Africa è senza dubbio la parte meno avanzata del mondo in termini di sviluppo finanziario. Al di fuori di alcune aree, gran parte del continente vende in contanti. Le economie delle nazioni africane sono spesso tagliate fuori dal resto del mondo finanziario, ma il continente di 1,2 miliardi di abitanti è pronto per sviluppi importanti. BitPesa punta a risolvere la frammentazione della liquidità e del trasferimento di denaro. L'app che utilizza la nuova tecnologia permette agli utenti di fare business in tutto il continente con valuta estera e funzioni di pagamento business to business. L'azienda ha le sue più grandi attività in Kenya, Nigeria, Tanzania e Uganda, ma questa applicazione supporta i pagamenti in oltre 85 paesi tra cui Stati Uniti e Cina.

La maggior parte delle tecnologie blockchain sono incentrate sul denaro contante, ma Storj ha un obiettivo completamente diverso: lo storage cloud. La maggior parte dello storage online richiede che i dati vivano in un server centrale, che invia le risorse web su richiesta quando i visitatori fanno clic su un link alla vostra pagina. Con un Cdn, le copie dei dati si trovano nei server di tutto il mondo, e la copia più vicina viene inviata quando qualcuno clicca. Utilizzando blockchain e crittografia, Storj consente agli utenti di memorizzare oggetti digitali nel cloud. Con una grande sicurezza, tempi di attività e possibilità di consegna più veloci.

Golem. Gli utenti "mine" per la criptocurrency piazzano il loro computer in un network dove vengono eseguiti calcoli complessi. Quando la macchina di un utente risolve un problema, riceve un piccolo pagamento in Bitcoin o in un'altra valuta. Questo sistema ha collegato datacenter e pc individuali in tutto il mondo in una vasta rete di mining operation per generare moneta digitale. In pratica Golem offre agli utenti la possibilità di cedere la potenza di calcolo del proprio computer a un network , dove sarà anche possibile acquistarne. Chi non ne ha bisogno potrà venderla in cambio della criptovaluta Golem e chi ha bisogno potrà acquistarne, sempre utilizzando la moneta digitale.

OpenBazaar. Uno dei maggiori problemi con le criptovalute è che non si hanno molte occasioni per spenderle. Al di fuori di un'infrastruttura Atm limitata e di un business occasionale che accetta pagamenti Bitcoin, le valute digitali sono spesso bloccate nel cloud. OpenBazaar è uno dei primi mercati che accetta la criptovaluta per le transazioni. Un ibrido di eBay ed Etsy che gira su criptocurrency e non addebita commissioni. Offrono anche opzioni per affittare appartamenti simili ad Airbnb, a pagamento con la valuta digitale preferita.

Chronicled. Nella cosiddetta corporate America contratti e documenti legali vanno avanti e indietro da un computer all'altro con modifiche e aggiornamenti da ogni utente lungo il percorso. Questo rende difficile il controllo della versione e l'identità, ma Chronicled ha una soluzione basata su blockchain. La startup utilizza l'automazione e le firme digitali per creare un'identità digitale unica sia per gli oggetti fisici sia per i documenti digitali. Le caratteristiche più cool permettono di migliorare il controllo e la gestione della catena di approvvigionamento e le opportunità antifrode per proteggere l'integrità del marchio in tutto il mondo.