La funzione Garmin Pay per i pagamenti contactless mediante i dispositivi Garmin compatibili è ora ufficialmente disponibile anche in Italia. L’attivazione del servizio avviene grazie alla collaborazione e all’esperienza di BNL Gruppo BNP Paribas e Hello bank!. Quest’ultima è la banca digitale online dell’istituto bancario BNL Gruppo BNP Paribas.

Se si possiede uno sportwatch Garmin con NFC integrato, si potranno effettuare pagamenti contactless direttamente dal proprio orologio. BNL Gruppo BNP Paribas è il primo istituto bancario ad attivare la partnership per Garmin Pay in Italia.

Come funziona Garmin Pay in Italia

Per sfruttare la funzionalità Garmin Pay in Italia serve naturalmente uno smartwatch Garmin compatibile. Inoltre, bisogna essere titolari di una carta di credito Mastercard BNL o Hello bank!.

Con Garmin Connect si registrano sul wallet dello smartwatch gli estremi della carta di credito. Una volta attivato il servizio Garmin Pay, sarà come avere la carta di credito sempre al polso, con sé.

I pagamenti contactless Garmin Pay, assicura l’azienda, implementano una serie di accorgimenti di sicurezza, oltre a quelli della piattaforma bancaria. La sicurezza viene perseguita mediante l’uso di un passcode che viene richiesto in base a specifiche circostanze. Inoltre, la funzione Garmin Pay viene bloccata quando l’accelerometro rileva che ci si toglie lo smartwatch dal polso.

È possibile impostare anche più di una carta. In questo caso, al momento dell’acquisto diventa possibile selezionare quale carta si desidera utilizzare per il pagamento contactless. Viene poi fornito un feedback sull’esito dell’operazione di pagamento contactless.

Su questa pagina del sito dell’azienda è possibile consultare tutte le informazioni sulla funzione Garmin Pay e sui dispositivi compatibili.