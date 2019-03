Arriva il nuovo portfolio di prodotti bare-metal di Ovh, provider di cloud hyperscale con datacenter in tutto il mondo. Il nuovo ventaglio di offerte combina semplicità, prestazioni elevate e versatilità per soddisfare le esigenze di ogni tipo di azienda.

La gamma di prodotti Rise unisce semplicità e prestazioni elevate per venire incontro alle esigenze delle microimprese. La gamma Advance è invece progettata per le piccole e medie imprese e consente un rapido utilizzo delle applicazioni.

Quella denominata Infrastructure è la gamma destinata ad aziende e organizzazioni con particolari esigenze di calcolo, archiviazione e capacità di rete. Infine, la gamma HG è particolarmente adatta per l'elaborazione dati ad alta intensità, i big data e le infrastrutture iperconvergenti.

Le quattro nuove gamme di soluzioni bare metal di Ovh offrono dunque un ampio spettro di configurazioni, basate sulle ultime innovazioni tecnologiche. Un ventaglio da cui i clienti possono scegliere le opzioni più adatte alle loro esigenze per ottenere soluzioni ottimizzate e personalizzate.

Come ha spiegato Xavier Perret, Executive Vice President, Chief Digital e Marketing Officer di Ovh, “In un mercato in cui le offerte cloud stanno diventando sempre più numerose e complesse, noi abbiamo scelto la semplificazione, senza però compromettere ciò che rende le soluzioni Ovh diverse e allettanti, come il rapporto qualità-prezzo competitivo, un’ampia gamma di prodotti e un sistema di consegna veloce. Grazie a questo nuovo portfolio, Ovh continua a sostenere una vision mirata all’offerta di un cloud smart: semplice, multi-locale, accessibile, reversibile e trasparente”.

Le nuove gamme Ovh per microimprese e Pmi

Vediamo più in dettaglio le singole offerte.

I server della gamma Rise soddisferanno i clienti maggiormente esperti in tecnologia, alla ricerca di una soluzione di hosting, gaming o streaming web. Oltre alla massima disponibilità e sicurezza, la gamma di prodotti Rise offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Ed è disponibile nelle aree geografiche di tutto il mondo, così da ridurre la latenza. Questa offerta sarà disponibile entro pochi mesi.

La gamma Advance è invece disponibile subito ed è ideata per la rapida implementazione delle applicazioni. Si adatta alle esigenze delle piccole e medie imprese che desiderano investire in server altamente performanti e versatili. È particolarmente adatta per l'hosting di siti web, applicazioni aziendali complesse (ad esempio sistemi ERP), Customer Relation Management (CRM), virtualizzazione e gestione dei database.

La gamma di prodotti Advance è composta da sette server suddivisi in due tipi di configurazioni, a seconda della potenza di elaborazione e della capacità di archiviazione disponibili. I clienti possono scegliere la configurazione del disco inclusa nel proprio server: storage ad alta capacità (HDD) o ad alta velocità (NVMe SSD), al medesimo prezzo.

Ovh parlerà dell'innovazione dei datacenter al convegno Data Center Innovation Day il 13 giugno a Milano.

Organizzazioni e sistemi business critical

La gamma Infrastructure, anch’essa disponibile entro pochi mesi, è pensata per le aziende di tutte le dimensioni. Nonché per le università e le agenzie governative che necessitano di scalabilità. Le capacità di elaborazione, archiviazione e rete sono adatte alle strutture di cluster di server. Questa gamma di prodotti è particolarmente adatta per la gestione di database di grandi dimensioni, containerizzazione e applicazioni multilivello.

Infine la gamma HG, con aggiornamento previsto entro pochi mesi, per le applicazioni sicure per i sistemi business critical. Le soluzioni HG sono progettate per soddisfare le esigenze della ricerca scientifica, delle applicazioni business-critical, di calcolo distribuito e delle transazioni ultraveloci in grandi organizzazioni private e pubbliche.

Tale gamma è completamente personalizzabile e scalabile per soddisfare i massimi requisiti di resilienza e sicurezza. Sono comunque disponibili pre-configurazioni che facilitano la selezione di molteplici casi d'uso. Questi server possono ospitare doppi processori e gestire carichi di calcolo intensivi. Ad esempio: High-Performance Computing (HPC), big data, intelligenza artificiale, deep learning e database in-memory.

Un menu di bare-metal

Dal sito del provider, professionisti e aziende possono trovare la soluzione bare-metal più adatta alle esigenze della propria infrastruttura. Grazie al controllo end-to-end della linea di produzione e ai processi automatizzati, Ovh consente ai propri clienti di selezionare uno o più server dedicati con un semplice clic. Inoltre, di averli disponibili in soli 120 secondi. Si tratta di un vantaggio significativo in un ambiente in cui un delivery rapido è alla base della competitività delle imprese.

In caso di necessità, è possibile aggiungere facilmente il calcolo o la capacità di storage, in modo da poter gestire una maggior quantità di dati. Attraverso la vRack, l'interconnessione dei server dedicati all’interno di una singola rete privata diventa semplice. Così come la possibilità di associarli ad altri servizi Ovh come il Private Cloud o il Public Cloud. Per gestire in maniera accurata carichi di lavoro più intensi.

Come tutti i server dedicati di Ovh, le nuove gamme sono gestite secondo gli standard di sicurezza più rigorosi, conformi alla norma ISO/IEC 270012. Inoltre, è inclusa la protezione anti-DDoS per bloccare qualsiasi tipo di attacco DDoS, 24 ore al giorno, senza alcuna restrizione in termini di dimensioni o durata. I dati degli utenti sono resi accessibili e protetti all’interno del data center scelto dal cliente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Ovh, a questo link.