Ovh abilita i progetti di intelligenza artificiale su cloud

Ovh ha introdotto una gamma di soluzioni per supportare gli utenti nei loro progetti di intelligenza artificiale, diventando il primo fornitore di cloud europeo a essere referenziato nella piattaforma software Nvidia Gpu Cloud (NGC).

Gli utenti di Ovh possono eseguire il software dal registro del container NGC, che fornisce un catalogo completo di software di intelligenza artificiale ottimizzato per le Gpu Nvidia, su infrastruttura Ovh.

I clienti possono implementare intelligenza artificiale, data science accelerata e progetti di elaborazione ad alte prestazioni sull'infrastruttura cloud Ovh in pochi minuti, grazie al software plug and play disponibile con NGC.

Il software in esecuzione da NGC su infrastruttura Ovh integra la gamma dell’offerta basata su Gpu Nvidia.

I server Public Cloud dotati delle più recenti GPU Nvidia Tesla V100 fanno leva sull'ottimizzazione del rapporto costo/prestazione e sono ideali per le startup.

Un pool dedicato di server Nvidia DGX-1, ciascuno dei quali include otto delle GPU Tensor Core Nvidia V100 di ultima generazione interconnesse con la tecnologia NVLink, sono costruiti appositamente per il machine learning e il deep learning.

La nuova offerta va a integrare quella dedicata ai big data: OVH Metrics è un'offerta IoT dedicata, mentre Ovh Analytics Data Platform consente l'implementazione di cluster Hadoop in pochi minuti.

In Ovh l'intelligenza artificiale non riguarda solo i prodotti ma è anche utilizzata internamente per erogare ai clienti un'esperienza semplice e sicura. L'infrastruttura cloud di Ovh si avvale di prodotti e applicazioni di machine learning e deep learning per il mantenimento delle apparecchiature IT, i database predittivi e l'anticipazione delle variazioni di temperatura nei data center.