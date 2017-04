OVH è al servizio dell’Infrastruttura

Da allora l’espansione di OVH non si è mai fermata e così dai 12 datacenter francesi si sono aggiunti quello in Australia, quello a Singapore e poi Polonia e Stati Uniti.

«I prossimi step – prosegue Faccenda – prevedono l’apertura nel Regno Unito, in Germania e anche in Italia. Per quanto riguarda il nostro Paese, non sappiamo al momento dove verrà realizzato, ma di certo verrà aperto entro la fine del 2017».

OVH è e ci tiene a essere considerata una società di ingegneri: per questo realizza da sé i propri datacenter, lavorando sulle piattaforme di riferimento per il mercato del cloud e della virtualizzazione.

«Il nostro cloud è sviluppato su tecnologie VMware, ma abbiamo importanti relazioni anche con Microsoft e con Cisco, le cui tecnologie sono supportate da una cinquantina di tecnici a bordo».