Microsoft sta apportando una serie di aggiornamenti a Outlook per iOS allo scopo di migliorare l’usabilità del design mobile. Miglioramenti il cui rollout è in corso e che non rappresentano un cambiamento radicale, ma piuttosto un affinamento dell’app.

Un perfezionamento del design che passa, tra le altre cose, attraverso un feedback visivo più raffinato e “sensoriale” in alcune operazioni. Ad esempio, scorrendo verso destra o verso sinistra su un'e-mail, avvengono leggeri cambiamenti di colore, forma e icone.

Allo stesso tempo, gli angoli del messaggio, da quelli con spigoli vivi si trasformano in quelli arrotondati. Con un’esperienza visiva che sottolinea l’azione e le intenzioni dell’utente.

Oppure, come la nuova icona animata del calendario che sottolinea lo scrolling mentre si scorre l’agenda. O l’insight istantaneo fornito nell’inbox per segnalare un potenziale conflitto di meeting. Piccoli accorgimenti che rendono più gratificante e produttiva l'esperienza mobile di Outlook.

Veloci e produttivi, con Outlook per iOS

L’header dell'app acquisisce ora una maggiore enfasi mediante i colori più intensi e pieni e la tipografia in grassetto. Questa scelta ha anche una motivazione funzionale: aiuta a ritrovare più facilmente Outlook nello switch tra le app. L'esperienza d’uso è inoltre coerente su email, ricerca e calendario. Quando si scorre su iPhone e iPad, la dimensione dell’header viene ridotta dinamicamente, per massimizzare lo spazio per l'elenco dei messaggi.

Come app nativa, Microsoft dichiara di adottare le impostazioni tipografiche native dell’ambiente operativo. Outlook è quindi perfettamente omogeneo all’interfaccia grafica standard del dispositivo mobile utilizzato. Pur mostrando degli elementi peculiari e distintivi.

Con il nuovo aggiornamento per iOS, Microsoft ha migliorato l'usabilità di diverse funzionalità fondamentali di Outlook. Il toggle Focused della Inbox e i filtri della lista dei messaggi offrono ora una maggiore chiarezza e consentono di focalizzarsi più sui contenuti.

Per un utente con un singolo account, l'app è personalizzata con il proprio avatar. Se all'app sono stati aggiunti più account e calendari, le nuove icone dell'account consentono di passare facilmente dall’uno all'altro.

Ai contatti vengono ora associati avatar anch’essi in maggiore evidenza. Ciò aiuta a riconoscere immediatamente i mittenti nel messaggio, i contatti più importanti nella ricerca e i partecipanti negli inviti alle riunioni.

Office 365 per Mac

Per quanto riguarda Office 365, l’ultimo aggiornamento per Mac ha introdotto il supporto per il Dark Mode di macOS Mojave. Un’altra nuova funzionalità di Mojave che la suite ora sfrutta, è Continuity Camera. Questa consente di inserire una foto scattata con iPhone in maniera veloce in una slide di PowerPoint. Naturalmente, entrambe queste nuove funzionalità richiedono l’ultima versione del sistema operativo del Mac.

Microsoft ha inoltre aggiunto nuovi suggerimenti di grammatica e scrittura, oltre a quelli ortografici, in PowerPoint. In Word, è possibile incorporare i font per garantire che il documento appaia come desideriamo, su ogni computer.

Ci sono alcune nuove opzioni in Outlook per Mac. Ad esempio un maggiore controllo sulle riunioni, disattivando la possibilità per i partecipanti di inoltrare l'invito. O la possibilità di controllare chi parteciperà a un meeting, e altro.

Le icone di Office

Microsoft di recente ha anche annunciato una novità epocale, benché limitata all’aspetto estetico delle applicazioni. L’azienda ha infatti svelato quelle che saranno le nuove icone dei suoi programmi Office, inclusi Word, PowerPoint ed Excel.

Il rollout delle nuove icone a quasi un miliardo di utenti di Office in tutto il mondo avrà luogo nei prossimi mesi. Le nuove icone vanno a sostituire le attuali, introdotte nel 2013.

Microsoft definisce i colori scelti per le nuove icone come “bolder, lighter and friendlier”, esprimendo al contempo “semplicità e armonia”. Le icone sono costituite da due pannelli, uno con la lettera e uno con il simbolo, che possono essere uniti o separati.

A questo link è possibile vedere l’anteprima delle nuove icone di Office.