Chi sono le 8 aziende italiane nella top 500 di Deloitte

Fra le Top 500 aziende europee hi-tech della classifica Deloitte Technology Fast 500 EMEA, giunta alla diciassettesima edizione, ce ne sono 97 francesi, 92 inglesi, 50 olandesi e 8 italiane.

Sono, in ordine di classifica, Caffeina, Afinna One, FiloBlu, Young Digitals, Amped Software, MailUp, Begear e BizUp.

Il programma Deloitte Technology Fast 500 EMEA è una classifica sul settore tecnologico. È stato realizzato per premiare le 500 società dell’area EMEA a crescita più veloce nel settore tecnologico, da internet alla biotecnologia, dal medicale e scientifico ai computer e hardware. Include società pubbliche e private. Il premio, giunto alla diciassettesima edizione nell’area EMEA, si basa sulla crescita media del fatturato delle aziende negli ultimi 4 anni. Il ranking finale è disponibile QUI.

La Fast 500 di Deloitte premia le aziende che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni. Il programma, viene organizzato ogni anno da Deloitte in 3 continenti Nord America, Emea e Asia-Pacifico e quest’anno vede coinvolti oltre 18 Paesi dell’area EMEA.

L’edizione 2017 si caratterizza per una crescita media delle aziende appartenenti all’area EMEA pari al 1.377%, in aumento rispetto all’edizione precedente (967%).

In cima alla classifica generale si posiziona il colosso Deliveroo. Fondata nel 2013 da due amici d’infanzia, Will Shu e Greg Orlowski, inizia la propria avventura a Londra con un ristorante e oggi è presente in 12 paesi e in Italia in 6 città. Deliveroo permette di ordinare cibo dai migliori ristoranti che altrimenti non avrebbero offerto un servizio di consegna a domicilio.

Le otto aziende italiane vincitrici

Caffeina è una creative digital agency che vanta nel suo team oltre 80 millennial e nativi digitali, che lavorano a progetti innovativi, mettendo a sistema creatività, tecnologia e marketing. Ceo è Tiziano Tassi.

Afinna One, con sede legale a Roma, è un operatore italiano per la terminazione Voice internazionale. Il suo punto di forza è il numero di interconnessioni instaurate con partner in destinazioni chiave in tutto il mondo. In quanto leader in fornitura di servizi wholesale internazionali, Afinna One genera elevati volumi di fatturato attraverso il suo traffico retail. Altri punti di forza di cui i clienti possono beneficiare sono: oltre 300 interconnessioni con operatori Tier 1; 23 collaboratori e una pianificat crescita organica; 24/7/365 NOC; 5 POP “Points of presence” a Francoforte, Miami, New York, Hong Kong, Dubai e 351 milioni di minuti intermediati nel 2016. Oltre all’attività wholesale Afinna offre servizi NOC in Cloud, Call center in 6 lingue, Mobile Internet Innovation; AI; VR & AVR. Ceo è Massimo Lucera.

FiloBlu è partner di brand e retailer per lo sviluppo dei canali di vendita e della brand awareness a livello internazionale, a partire da una strategia commerciale, di marketing e comunicazione su misura che coniuga digital sales, retail fisico e touch point. Per supportare le aziende nella realizzazione di progetti B2C e B2B, mette a disposizione un ecosistema di legal entities, operations, logistiche integrate, un team di oltre 115 persone con competenze specialistiche e un network internazionale di partner. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e una forte spinta all’innovazione hanno portato FiloBlu ad aprirsi a nuovi canali di vendita, come i marketplace, per presidiare tutti gli aspetti della shopping experience. Ceo è Christian Nucibella.

Young Digitals è uno studio creativo di Padova composto da un team di 50 professionisti provenienti da Europa, Nord America e Asia. Nata nel 2010 l'agenzia è cresciuta anno dopo anno con un progressivo aumento di fatturato, di clienti e di personale, legato ai due elementi di forte differenziazione nel mercato: la gestione centralizzata della comunicazione su scala globale e il forte accento sulla produzione creativa che si traduce nella presenza all'interno dell'agenzia di uno studio di produzione foto e video. L'agenzia ha maturato esperienza con brand internazionali e con molte eccellenze del made in Italy, nei settori del fashion, del gioiello, del food e del design. Fondatore è Michele Polico.

Amped Software, fondata nel 2008, è un'azienda specializzata nello sviluppo di software per l'elaborazione di immagini e filmati per applicazioni investigative, forensi e legate alla pubblica sicurezza. I prodotti di Amped Software vengono utilizzati dai laboratori specializzati delle Forze dell’Ordine e da Agenzie Governative di tutto il mondo. Amministratore unico è Martino Jerian.

MailUp Group nasce dalla ricerca tecnologica e il successo imprenditoriale di MailUp S.p.A., la società capogruppo che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing con cui PMI e grandi imprese possono comunicare con i propri clienti via email e SMS. Oggi MailUp Group è ha oltre 17.000 clienti e 900 rivenditori sul mercato internazionale, in oltre 100 paesi. Ceo è Nazzareno Gorni.

Begear è un’azienda di formazione e consulenza IT nata nel 2010 dalla fusione di due realtà consolidate Ict, la Jacson Shool e la BPS, società di consulenza e servizi informatici. BeGear si afferma specializzandosi in ricerca e selezione talenti ICT, formazione sia per aziende che per privati, consulenza ICT per le aziende e sviluppo di progetti Mobile, CRM, ECM. Ad oggi BeGear conta 80 dipendenti e due sedi: la sede legale, amministrativa ed operativa a Napoli e una sede operativa a Milano. BeGear è un testing center autorizzato Pearson VUE, Prometric e Kryterion, accreditato per lo svolgimento di esami di certificazione internazionale come CISCO, Oracle, Salesforce, AWS, Tibco, Microsoft, IBM. Ceo è Antonello Spinetti.

BizUp è una digital agency specializzata in content e performance marketing fondata nel 2011 da Claudio Vaccaro, Andrea Serravezza e Matteo Monari. Con più di 300 clienti gestiti in 30 mercati diversi in 6 anni e un team di 60 specialisti basati a Roma e Milano, BizUp ha conquistato un ruolo da protagonista nel web marketing italiano. Nel 2015 ha sviluppato UpStory, marketplace che consente l’acquisto e la vendita di campagne di influencer marketing e native advertising. Dal 2016 BizUp è parte del gruppo Alkemy, il primo digital & innovation enabler italiano.