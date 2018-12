Un caso di studio all’insegna dell’esperienza culinaria, quello proposto da Oracle e riguardante il ristorante franco-italiano Caractère di Londra. Del resto, non è affatto inedita l’attenzione da parte dell’azienda per il settore food & beverage. Sia nell’ambito dello sviluppo di software e soluzioni integrate che nelle ricerche in seno a questa industry.

Il Caractère è un ristorante con sede a Notting Hill, uno dei quartieri più alla moda di Londra. Ha aperto a ottobre e propone l’incontro tra cucina italiana contemporanea con l’ispirazione culinaria francese. Un connubio che promette faville.

Per il loro Caractère, i coniugi Roux e Ferrari si sono affidati alle soluzioni Oracle. Il presupposto è che, per un’esperienza culinaria e sensoriale indimenticabile, un ottimo servizio è ormai tanto importante quanto l’ottimo cibo. Il successo di un’attività di ristorazione oggi si misura anche sulla capacità di interagire e ricevere feedback direttamente dagli ospiti. È quindi anche sugli ingredienti IT che si misura il successo commerciale di un ristorante, come di tante altre imprese.

Oracle Hospitality Simphony e Micros Workstation

Nello specifico, per la gestione del Caractère i responsabili si sono affidati a Oracle Hospitality Simphony. Si tratta della piattaforma software di gestione dell'hospitality basata sul cloud e su dispositivi mobili. Fornisce funzionalità point-of-sale (POS) e di back office per supportare un'ampia gamma di attività legate al settore food & beverage.

Questa soluzione fornisce funzionalità di engagement degli ospiti, reportistica standardizzata e controlli avanzati per la gestione centralizzata, per aumentare l'efficienza operativa. Dal lato dell’hardware, il ristorante è stato dotato dei dispositivi della linea Oracle Micros Workstation 6 e Compact Workstation 310.

La gamma Oracle Micros Workstation 6 comprende terminali POS prestanti e resistenti, senza rinunciare all’eleganza. I device Micros Compact Workstation 310 e 310R sono dispositivi POS che puntano sulla portabilità e sulla robustezza.

Le soluzioni Oracle Food and Beverage

Emily Roux, proprietaria di Caractère, ha commentato con queste parole. “Grazie a Oracle abbiamo oggi un processo di ordinazione senza soluzione di continuità. L'ordine è preso e inviato direttamente in cucina. Se i nostri ospiti hanno esigenze dietetiche particolari o soffrono di allergie, è essenziale che il sistema metta in evidenza questi aspetti al personale in cucina evitando spiacevoli situazioni. Il sistema consente di risparmiare tempo e risorse, cosicché il personale di sala può trascorrere più tempo con i nostri ospiti e garantire loro un'esperienza esclusiva".

La piattaforma di gestione hospitality Oracle Food and Beverage Simphony ha l’obiettivo di aiutare i ristoratori a ottenere una serie di importanti risultati. Semplificare le operazioni, fidelizzare i clienti e incrementare la redditività, grazie alla capacità di orchestrare le varie operazioni da un'unica piattaforma.

La piattaforma software dell’azienda, abbinata all'affidabilità delle workstation Oracle Micros, permette sia ai ristoratori indipendenti sia alle catene di ristorazione di disporre di un sistema affidabile.

Chris Adams, vice president della strategia Oracle Food and Beverage, aggiunge che “La tecnologia gioca un ruolo cruciale nel consentire all’odierno mercato della ristorazione di fornire un servizio all’altezza di ciò che gli ospiti si aspettano e di crescere in linea con la richiesta dei clienti. La qualità a 360 gradi dell'esperienza dei clienti è ciò che fa la differenza e può determinare il futuro dei nuovi ristoranti. Un’adeguata tecnologia di gestione è infatti fondamentale per garantire che le operazioni di servizio e di cucina siano allineate sugli stessi standard elevati".

Maggiori informazioni sulle soluzioni Oracle sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo indirizzo.