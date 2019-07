Oracle rinnova la database machine: Exadata X8

Basata sulle più recenti piattafome Intel Xeon, Exadata alimenta Oracle Autonomous Database, le applicazioni Oracle Cloud ed è installata da grandi operatori dei mondi bancario, telecomunicazioni, retail e manifatturiero.



Nell’anno fiscale 2018 la piattaforma è stata adottata per gestire carichi di lavoro di molti tipi, quali OLTP, Analytics, IoT, in diversi settori, quali finanza, retail, elettronica, telecomunicazioni.

Oracle ora ha rilasciato la nuova Exadata Database Machine X8, con miglioramenti a livello hardware e software e funzionalità di machine learning.

Con Exadata X8 Oracle introducefunzionalità di machine learning come l’Automatic Indexing che apprende e ottimizza il database al variare degli schemi di utilizzo.

Basato sulla stessa tecnologia di Oracle Autonomous Database, l’intero processo è automatico e migliora le prestazioni, eliminando la necessità di ottimizzare manualmente gli indici.

Exadata X8 include un nuovo monitoraggio automatizzato delle prestazioni, che combina intelligenza artificiale, best practice e anni di esperienza nel triaging delle prestazioni nel mondo reale per rilevare automaticamente qualsiasi problema e individuarne la causa originaria, senza alcun intervento umano.

Le innovazioni di Exadata X8

I miglioramenti hardware ntrodotti in Exadata X8 includono i più recenti processori Intel Xeon e la tecnologia flash PCIe NVME per incrementare le prestazioni. Ogni server di storage Exadata X8 dispone attualmente di un numero di core superiore del 60% per l’off-loading dell’elaborazione di Oracle Database e unità disco più capienti del 40% per supportare l’enorme aumento della quantità di dati e le strategie di consolidamento dei database.

Èinoltre disponibile un server di storage esteso per l’archiviazione dei dati più vecchi, per i dati di conformità o per quelli che sono utilizzati soltanto sporadicamente.

Oracle ha anche annunciato la disponibilità di Zero Data Loss Recovery Appliance X8, che consente di realizzare veloci operazioni di data recovery in Oracle Database. Oracle Recovery Appliance X8 ha una capacità del 30% più ampia, quasi un petabyte in un singolo rack, allo stesso prezzo.