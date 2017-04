Oracle investe sulla misurazione digitale con Moat

Oracle ha annunciato di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Moat, azienda che realizza soluzioni di misurazione digitale in cloud.

Moat si unirà a Oracle Data Cloud, piattaforma che utilizza dati e analytics per migliorare le performance dei media di vari produttori ed editori.

Moat rimarrà una piattaforma indipendente all'interno di Oracle Data Cloud, fornendo misurazione affidabile, analytics e ntelligence a grandi marchi tra cui Nestlé, Procter & Gamble e Unilever, e a editori come ESPN, Facebook, NBCUniversal, Snapchat, e YouTube.

La base clienti enterprise di Moat e gli strumenti di misurazione, gli analytics e la suite di intelligence forniscono un forte complemento alle soluzioni di targeting e di misurazione di Oracle Data Cloud.

«Siamo entusiasti di accogliere CEO Jonah Goodhart e tutta la squadra Moat in Oracle Data Cloud - ha detto Eric Roza, SVP e GM di Oracle Data Cloud -. Con la sua attività di analisi Moat è cresciuta di oltre il 100% nel corso dell'ultimo anno, fornendo insight su visibilità, sicurezza del marchio, il traffico non umano, a oltre 600 clienti fra publisher, brand e agenzie. Con l'acquisizione Moat, Oracle Data Cloud offre ora una suite completa di soluzioni di targeting e misurazione per migliorare il risultato di ogni tipo di campagna pubblicitaria digitale».

Per Jonah Goodhart, CEO e co-fondatore di Moat, «vediamo un potenziale enorme nel nostro lavoro congiunto. Crediamo che ci sia l'opportunità di migliorare radicalmente il marketing e la narrazione dai marchi ed editori attraverso misurazione, dati migliori e analisi».