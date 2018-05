Oracle, l’intelligenza artificiale in Italia è realtà

Con l'evento ExplAIn Your Tomorrow, Today Oracle ha voluto parlare di dati, con l’obiettivo di ispirare sui temi dell’intelligenza artificiale applicata e su come essere data driven oggi.

Per Oracle l'intelligenza artificiale non è solo uno degli hashtag più utilizzati del momento e soprattutto non è qualcosa di separato, ma è già integrata in tutti i prodotti perché l’intelligenza artificiale fa già parte dell’economia reale e della realtà di tutti i cittadini.

Le testimonianze raccontate da aziende di produzione, società di consulenza, università e start up hanno seguito tre filoni principali, Life & Sport, Impresa 4.0 e Retail & Customer Engagement.

Rivolte a quest’ultime, l’iniziativa Oracle italiana denominata Open Italy, si propone di fare scouting e inclusione di realtà imprenditoriali che su Oracle Cloud possono trovare le basi su cui poggiare le proprie soluzioni data driven.

In ambito education, poi, Oracle sta collaborando con l’Università Bicocca di Milano per il corso di laurea in Data Science sotto forma di lezioni, laboratori e interventi.

In ambito Life & Sport la start up Clairy propone il caso del “vaso intelligente” che identifica lo stato di inquinamento dell’aria degli ambienti e, attraverso la pianta, purifica l’aria.

LUISS Sport Academy propone l’iniziativa LUISS Sport Lab per l’analisi delle performance sportive degli atleti grazie all’elaborazione avanzata dei dati;.

Reply Consulting con Aiace Rusciano (AC Chievo Verona) propone la soluzione data driven NeuroPlus Lab, che mette l’atleta al centro per migliorarne le performance ed evitare gli infortuni.

In ambito Impresa 4.0, Bitron, azienda che produce componenti elettronici per la meccatronica, ha realizzato il progetto “zero defect line”, che grazie al monitoraggio real time dei dati ha aumentato la qualità del prodotto, diminuendo la difettosità e quindi risparmiando sui costi di produzione.

Per Exage l'intelligenza artificiale può essere applicata per il controllo e la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’analisi delle immagini video che vengono acquisite e inviate alla piattaforma che con algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale riconoscono e individuano la necessità di intervento.

Iconsulting ha realizzato un'applicazione di ottimizzazione dei processi di fabbrica attraverso l’integrazione di R&D per migliorare l’efficienza produttiva.

SDG Group ha messo una soluzione predittiva al servizio dei processi di controllo qualità.

Per MiPu il machine learning serve ad aumentare la disponibilità e le performance degli asset industriali.

LSI con una piattaforma per la gestione del traffico dei droni, consente l’elaborazione di immagini 3D (fornite da droni) che vengono utilizzate in ambito industriale per il controllo della sicurezza, avanzamento lavori cantieri.

In ambito Retail & Customer Engagement, Eurostep ha un’applicazione di digital marketing e multicanale per l’ottimizzazione dell’ingaggio e relazione con il cliente online, usata da Moleskine.

Kruell ha realizzato una soluzione per migliorare l’esperienza in-store del cliente utilizzando un sistema di telecamere intelligenti, monitor e tablet per la raccolta e analisi di dati in real time.

BitBang ha un progetto omnicanale che combina esperienza clienti nel mondo digitale e non, con predizione dei comportamenti dei clienti, per migliorare la customer experience e aumentare la percentuale di conversione.

Waterdata usa la piattaforma LiquidPrice di pricing adattivo basata sul cloud Oracle per migliorare la definizione del prezzo di un prodotto e le offerte in real time.

Technology Reply con un'applicazione di intelligenza artificiale e riconoscimento immagini automatizza la gestione dei resi e la prevenzione delle frodi.

Mantica è una start up che grazie alla soluzione di adaptive intelligence aiuta a ridurre il rischio di credito nel settore finance.