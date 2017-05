Oracle mette intelligenza artificiale nelle app per il retail

Oracle ha presentato nuove app per la customer experience basate su intelligenza artificiale, che permettono di lavorare sull’intero ciclo di vita del cliente, in tempo reale, per offrire esperienze più smart ed efficaci.

Le Adaptive Intelligent Apps for CX integrano dati di prima mano e forniti da terze parti con funzionalità di analisi e di machine learning e sono state ideate per esaltare il valore delle applicazioni Oracle Customer Experience Cloud Suite che comprendono soluzioni per il commerce, il marketing, le vendite e il customer service.

Le Adaptive Intelligent Apps for CX sono alimentate dalle informazioni provenienti da Oracle Data Cloud, data marrketplace con oltre 5 miliardi di dati identificativi di consumatori e aziende a livello globale e 7.500 miliardi di data point raccolti ogni mese.

Con l’applicazione di funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning evolute ai dati web di Oracle e ai dati di proprietà delle aziende clienti, le nuove Adaptive Intelligent Apps for CX sono in grado di reagire, imparare, adattarsi in tempo reale con un’efficacia senza precedenti, sulla base di dati storici e dinamici quali il click-stream, l’attività social del cliente e anche su input di altro tipo, quali le condizioni metereologiche, pubblici assimilabili, fino ai dati IoT.

Le Adaptive Intelligent Apps for CX aiutano a ottenere informazioni approfondite e personalizzate, che si arricchiscono a ogni interazione con il cliente.

Come lavora l'intelligenza artificiale

Commerce: le funzionalità basate sull’Iintelligenza artificiale aiutano a trasformare percorsi d’acquisto “statici” in percorsi smart, proponendo in modo mirato i prodotti e i contenuti più rilevanti al contesto immediato del cliente. Le raccomandazioni, ad esempio, utilizzano i dati dell’account, dati di terze parti, input in tempo reale per ottimizzare i risultati e creare esperienze d’acquisto eccezionali, sia per i clienti nuovi sia per quelli già conosciuti. Tutto questo favorisce il ripetersi di nuove visite, fa aumentare la fedeltà e in ultima analisi i ricavi.

Marketing: le funzionalità basate su intelligenza artificiale permettono di creare esperienze cross-canale più smart, offrendo il contenuto più rilevante e personalizzato a ogni singolo cliente, su larga scala. Attraverso una personalizzazione del rapporto sempre più spinta e in tempo reale su tutti i canali possibili, queste nuove funzionalità aiutano a catturare l’attenzione, far aumentare il livello di engagement e di conseguenza migliorare i tassi di conversione.

Servizio clienti: le funzionalità basate su intelligenza artificiale aiutano a rispondere in modo più smart e rapido alle necessità dei clienti, offrendo le informazioni migliori, tramite il canale più appropriato, al momento giusto. Il personale del servizio clienti ha a disposizione funzionalità predittive legate a elementi quali i guasti dei prodotti, la “salute” dell’account, le raccomandazioni utili: può quindi offrire ai clienti esperienze di servizio connesse, che in ultima analisi rafforzano la loro fedeltà.

Vendite: le funzionalità basate su intelligenza artificiale aiutano a creare esperienze di vendita più smart, ottimizzando il processo di vendita - sia per il personale sia per i clienti. I clienti sperimentano un percorso d’acquisto più fluido e meno faticoso, poiché viene loro presentata l’offerta giusta – ottimizzata per ogni singolo cliente: sia su canali digitali, sia attraverso l’azione di un venditore. I professionisti delle vendite possono essere più produttivi, perché possono farsi guidare dalle informazioni ottenute dall’analisi delle opportunità e utilizzare le funzionalità di account engagement e di definizione della next-best-action per chiudere più negoziazioni, più rapidamente.