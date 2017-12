Oracle acquista Aconex per portare il cloud alle costruzioni

Oracle ha annunciato di aver stretto un accordo di acqusizione con Aconex Limited, società australiana fornitrice una soluzione gestionale per l'edilizia basata che gestisce la collaborazione di team per le costruzioni, per 7,80 dollari australiani per azione, in contanti.

Complessivamente la transazione è valutata a circa 1,2 miliardi di dollari USA.

Il consiglio di amministrazione di Aconex raccomanda all'unanimità di accettare la transazione, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2018, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di Aconex e ad alcune approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura.

La soluzione di collaborazione per progetti di costruzione di Aconex collega in modo digitale i proprietari, costruttori e altri team, fornendo visibilità e gestione completa sudati, documenti e costi in tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti per le costriuzioni.

La soluzione Aconex è stata utilizzata in progetti del valore complessivo stimato in 1.000 miliardi di dollari, in oltre 70.000 realtà e in oltre 70 paesi.

Oracle Construction and Engineering Cloud offre già soluzioni per la pianificazione, la pianificazione e la consegna di progetti su larga scala.

Insieme, Oracle e Aconex creeranno un'offerta end-to-end su cloud per la gestione e la consegna dei progetti in modo da consentire di pianificare, costruire e gestire efficacemente le costruzioni in tutto il mondo.

Il senso dell'acquisizione è spiegato da Mike Sicilia, SVP e GM, Business Unit Global Business and Construction di Oracle: "Il settore delle costruzioni vale complessivamente14mila miliardi di dollari. La consegna dei progetti in tempo e a budget è il più alto imperativo strategico per qualsiasi realtà di engineering e di costruzioni e ingegneria. Con l'aggiunta di Aconex, avanziamo in modo significativo la nostra visione di offrire la più completa soluzione di gestione dei progetti basata su cloud per le costruzioni".