Opportunità IoT per i rivenditori Toshiba

5 Vulnerabilità IoT, più budget per la sicurezza

In particolare, la sicurezza è fondamentale per le aziende quando si tratta di migliorare le proprie infrastrutture e strategie It. Secondo Gartner, nel 2020, affrontare potenziali vulnerabilità IoT determinerà un aumento del 20 per cento dei budget annuali in soluzioni di sicurezza che, solo nel 2015, si sono attestati a quota 1 per cento. La natura ultra-connessa dell’IoT aumenta anche la portata di potenziali attacchi da parte di cyber criminali, quindi ogni soluzione che possa minimizzare queste minacce sarà di particolare importanza, soprattutto a fronte dell’aumento del lavoro attraverso dispositivi mobile e da remoto.

Da qui la proposta di una soluzione come Toshiba Mobile Zero Client per archiviare e gestire centralmente i dati per aggiungere valore a qualsiasi offerta IoT del canale.